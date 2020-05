$!Lola Flores, la estrella universal, a 25 años de su muerte

Poseedora de una personalidad arrolladora, “La Faraona” es una de las artistas más reconocibles del panorama cultura español y latinoamericano. Lola Flores murió en su casa del “Lerele” en Madrid a los 72 años, hace ahora un cuarto de siglo, a causa de un cáncer.

“ The New York Times” publicó de “La Faraona” tras su primera actuación en Estados Unidos en 1953: "Lola Flores, una artista española, no canta ni baila, pero no se la pierdan".

No fue la mejor cantante, ni la mejor bailaora, pero encima de un escenario pocas artistas podían superar la arrolladora pasión de esta mujer, mitad gitana, mitad paya, que “apagó” su arte un 16 de mayo de 1995, ahora hace 25 años, una fecha que desde distintos rincones de España y América Latina, donde era idolatrada, será recordada y se recuperará su arte.

Poseedora de una personalidad arrolladora, Lola Flores (Jérez de la Frontera, Cádiz, 1923) es una de las artistas más indiscutibles del panorama cultura español y latinoamericano.

El público se entregaba a “La Faraona” en las numerosas ocasiones que viajó por América.

Lola Flores murió en su casa del “Lerele” en Madrid a los 72 años, hace ahora un cuarto de siglo, a causa de un cáncer de mama, una enfermedad con la que luchó durante dos décadas con la valentía de la que siempre hizo gala y de la que hablaba con total naturalidad:. "Ha sido como un milagro”, decía pocos meses antes de su muerte.

”Quitarme la cortisona, darme pastillas de hormonas y he recuperado mis 62 kilos de peso".

"No quiero morirme, quiero envejecer, no me importan las arrugas ni el bastón, quiero ver crecer a mis nietos y estar con mis hijos", señalaba entonces la artista, madre de tres hijos, todos ellos criados bajo su mando y que siguieron de distinta manera su carrera: Lolita, hoy cantante y actriz; Antonio Flores, compositor y cantante que falleció dos semanas después que su madre; y Rosario, que sigue su carrera como cantante.

SU ESTRELLATO.

Reconocida internacionalmente, aplaudida por Jefes de Estado y de Gobierno, Lola Flores fue agasajada por personalidades como el poeta José María Pemán que la definió como "Torbellino de colores".

Su despegue artístico se produjo de la mano del Manolo Caracol, una de las figuras más importantes del flamenco, en la década de los cuarenta, con quien formó pareja artística y sentimental.

Ambos formaron un dúo que marcó época. Escenificaban estampas, a las que Caracol ponía su voz, y “La Faraona”, el baile.