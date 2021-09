$!Los Knockouts llegan a su primer capítulo en The Voice Dominicana

En el programa de televisión The Voice Dominicana comenzaron los 'knockouts'. En la primera noche clasificaron ocho participantes de cada team y demostrando puestas en escena magistrales por parte de los 16 participantes que engalanaron esta edición del show.

En esta etapa los knockouts que representan ocho integrantes de cada team (equipo) interpretan 8 temas distintos, cada coach (jurado) debe elegir solo 4 de ellos y darles el pase a la ronda de shows en vivo (semifinales).

Una nota de prensa indica que serán solo dos capítulos de knockouts y cada noche cuatro participantes de cada equipo tendrán que demostrar lo mejor de cada uno de ellos para solo ser dos los elegidos por su coach.

Team Musicólogo

Los participantes que forman parte del equipo del urbano presentaron la primera alineación de la competencia:

Scarlet Reyes, tema "Hurt"

Génesis Reyes, tema "El poder de tu amor"

Alex Suárez, tema "Que alguien me diga"

Luis Salazar, tema "Y hubo alguien"

Ganadores Scarlet Reyes y Alex Suárez

Team Magan

Este se lució con una hermosa demostración en escenario:

Danylo Silveira, tema "Don't wanna miss a thing"

Sangi Jiménez, tema " Stone Cold"

Iván Pichardo, tema " Para adorarte"

Lía Mencía, tema "Perdón, Perdón"

Ganadores Iván Pichardo y Lía Mencía

Team Milly

el equipo de la reina demostró su talento en escena:

Eddy Junior, tema "Cuan grande es el"

Donabel Aquino, tema "Break every Chaín"

Geomar Bastardo, tema "Hasta que te conocí"

Víctor Pintor, tema " Valió la pena"

Ganadores Eddy Junior y Geomar Bastardo.

Team Nacho

El equipo del cantante venezolano cerró la primera noche de Knockouts:

Misael Chacón, tema "I'm not the only one"

Génesis Céspedes, tema "Halo"

Fernando Guzmán, tema "Dura"

Liz Mena, tema "Never enough"

Ganadores Liz Mena y Génesis Céspedes.

Solo queda un capítulo de Knockouts para comenzar la ronda de shows en vivo y dar el pase a la final de The Voice Dominicana.

The Voice Dominicana se transmite cada domingo entre 8:00 de la noche y 10:00 de la noche por la señal de Telesistema Canal 11.