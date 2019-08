Manny Cruz sobre diagnóstico de su hijo: “Se ha convertido en mi maestro”

La fortaleza que ha mostrado el cantante Manny Cruz en el proceso que ha tenido que vivir, ante la compleja situación de salud de su hijo, se debe en parte a la actitud de su pequeño Mateo, de quien confesó durante una entrevista con Diario Libre que ha aprendido mucho, y que a pesar de su edad se ha convertido en un maestro para él y su esposa, Yeri Peguero.

El niño nació con una malformación congénita en su brazo izquierdo llamada dimelia cubital o “mano en espejo”, la cual consiste en tener dos huesos cúbitos y ausencia del radio, por ende, ausencia de articulación en el codo, muñeca caída, y dígitos de más. En el caso del niño, tenía siete dedos con ausencia del pulgar.

“Un caso excepcional del que sólo hay menos de 100 casos registrados en el récord mundial de medicina”, confesó Manny.

De forma clara, el artista dio detalles del complejo caso que padece su hijo. “Nosotros tenemos un radio y un cubito, y él nace con dos cubitos. Entonces él lleva ciertas complicaciones porque no tenía codo, tenía la muñeca un poco caída, casi pegada al antebrazo. Tenía dígitos de más, no tenía pulgar, contaba con dos deditos más, pero sin pulgar, poca movilidad también en los dedos, sin bicep y muchísimas cositas más que conlleva esta situación”, habló con la valentía que ha demostrado.

“Como padre al principio cuando el nace me pasaron muchas cosas por la mente, imagínate lo difícil que es. Pero me siento muy contento por mi niño, porque él nunca cambió su semblante, siempre feliz y contento. Mateo es un campeón que de verdad yo admiro mucho, aunque tenga un año y medio me ha enseñado mucho. Si mi hubiese pasado a mí yo creo que aún estaría en la cama. Es un niño increíble”, Expresó Manny, al tiempo de agradecer a quienes lo han ayudado en este proceso.

Sobre las razones que lo llevaron a hacer pública la enfermedad del infante, señaló: “Quisimos hacerlo público al año y medio después por muchas razones. Porque queremos ayudar a más personas, a más familias con situaciones similares a las que tiene Mateo. Es un caso ortopédico muy extraordinario, y nosotros obtuvimos ayuda gracias al señor y a diferentes personas que se nos acercaron y nos pusieron en contacto con algunos hospitales y fundaciones”, señaló el cantante y compositor.