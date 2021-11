$!Miguel Bosé: “Mi problema fue sobrevivir a los monstruos que eran mis padres”

Un día pilló a su padre mirándolo embelesado y le confesó que se había equivocado con él. 'Es que me parece imposible que alguien de mi familia haya sido algo sin haberme pedido jamás nada y tú nunca me pediste nada', le soltó. A partir de entonces inició una carrera por 'recuperar el tiempo' perdido juntos.

“Lo he perdonado, aunque tampoco había que hacerlo, porque luego uno crece y hace cosas peores. Al final esa genética se traslada y se multiplica y entendí que lo que tanto me había dolido de él yo lo estaba repitiendo”, reflexiona Bosé, tan contestado actualmente por su posición frente a la COVID-19.

Por ahí desfilan personalidades como Pablo Picasso, del que ofrece una imagen tierna e inédita ('Decidió que yo iba a ser lo que veía en mí', rememora), pero también otros como Salvador Dalí, Visconti, Claudia Cardinale, Ava Gardner ('Nos fascinaba; recuerdo que se descalzaba y se tiraba en el suelo a jugar con nosotros') o Deborah Kerr ('Ella no era de jugar, sino más bien del kalimotxo', bromea).

No obvia cómo perdió su virginidad con Amanda Lear ni su romance a lo “Call Me By Your Name” con el actor Helmut Berger ('Fue muy natural y todo sucedió de una forma bonita', ensalza), pero sí reconoce un momento que le costó recuperar en esta obra.

“La separación de mis padres y contar lo de mi madre durmiendo en la calle... Dudé. Había cosas en las que no sabía si tenía el derecho de intrusión. Pedí señales, me las dieron y lo conté, pero esa imagen me caló muy hondo, fue devastador”, confiesa.