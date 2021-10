$!Muere ganador de Got Talent México

A través de las redes sociales, confirmaron la muerte de Pablo López, ganador de “Got Talent México” en 2014. Pablo, quien también era conocido como Jahvel Johnson, su nombre artístico, había sufrido la pérdida de su hija el mes pasado.

A sus 51 años de edad, Pablo López perdió la vida a causa de un infarto fulminante, confirmó una persona cercana al querido cantante.

El intérprete de soul y blues, vivió una vida difícil en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y el destino lo llevó por malas jugadas, tal fue su participación en dicho reality show de TV Azteca.

Pablo López contó durante su participación en “México Tiene Talento” la historia de su vida. De niño, a los cinco años salió de su casa en Torreón, Coahuila, y nunca más volvió pues no supo el camino para regresar.

Las autoridades lo intentaron meter en una casa hogar, sin embargo, al no haber espacio terminó en un reformatorio hasta que lo adoptó una familia. “Me llevé las mañas que había aprendido en el reformatorio para Estados Unidos, cosa que no les agradó... se cansaron de mis desmanes y desplantes y me mandaron de vuelta al Distrito Federal”, señaló. A su regreso, vivió ocho años en la calle.

En su paso por la calle, un amigo le regaló una grabadora y con esa empezó a cantar en el Metro, lo que le permitió dejar las calles y tener un sustento.

En 2014, Jahvel Johnson participó en “México Tiene Talento”, donde logró conmover a los jueces, incluso hizo llorar a Ximena Sariñana y pasó directamente a la Semifinal del concurso que finalmente ganó.