$!Nicky Jam aporta “granito de arena” contra violencia en protestas en Colombia

El veterano reguetonero puertorriqueño Nicky Jam se unió este sábado a otros artistas locales que han expresado su solidaridad con Colombia ante la violencia que se vive por enfrentamientos entre la ciudadanía y las fuerza de seguridad en las que han muerto al menos 27 personas.

“Estaba buscando qué podía hacer para aportar un granito de arena en la situación de Colombia, el país que me ha dado tanto, el país que me dio la segunda oportunidad en mi carrera y me gustó', arrancó diciendo Nicky Jam en un video de cinco minutos que descargó en su cuenta de Instagram.

'Creo que es mi deber hacer lo más que pueda hacer por mi país Colombia, porque es mi país también', agregó el artista boricua, quien fue residente permanente del país suramericano por diez años y donde resurgió su carrera musical.

Rechazando que sus declaraciones tienen 'que ver con nada con la política, ni la derecha ni izquierda', el artista boricua enfatizó que su postura es para 'ser la voz de Colombia de la mejor manera'.

'Mi intención no es ofender a nadie, sino tratar de dar la mejor información más correcta y espero que se tome con esa intención', afirmó.

'De empezar como una protesta pacífica y algo que se está haciendo por pelear por los derechos del país y los derechos humanos, se ha convertido en una catástrofe horrible y jamás pensé ver esto en mis diez años que viví allá', explicó Nicky Jam.

Las manifestaciones arrancaron el pasado 28 de abril, cuando miles de colombianos tomaron las calles en protesta por una reforma tributaria que el Gobierno pensaba aprobar.

No obstante, pese a que el Gobierno retiró la reforma tributaria que encendió la mecha de la indignación, esto desató la peor crisis social de la historia reciente del país, marcada por la violencia policial.

Al menos 27 personas han muerto y aún hay 359 casos reportados como desaparecidos que están en 'proceso de verificación y ubicación', informaron este viernes la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

'No hay derechos humanos, y los pocos que hay, han sido atacados', añadió Nicky Jam, al tiempo en que criticó a los vándalos que se han aprovechado de las protestas para cometer actos ilegales, mientras otros ciudadanos se manifiestan de manera pacífica.

'Todo esto está dividiendo el país y solo hago un llamado para que todos se unan; el rico, el pobre, el policía, el no policía, el ciudadano, todos en unión', recalcó.

Además de Nicky Jam, otros artistas puertorriqueños que se han expresado ante las protestas en Colombia son el rapero Residente, así como los salseros Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Víctor Manuelle, las orquestas El Gran Combo de Puerto Rico y La Sonora Ponceña, Roberto Roena, Charlie Aponte, Richie Ray y Wilie González.