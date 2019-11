Niegan visado norteamericano al músico Camilo Rijo; pide no lo dejen morir

La batalla que libra el joven músico y compositor Camilo Rijo continúa. Hoy el consulado norteamericano acreditado en la República Dominicana le negó el visado para poder viajar a Estados Unidos, en donde sería evaluado en el hospital Montefiere Medical Center de Nueva York y pidió al gobierno de Donald Trumph y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana que no lo dejen morir.

El artista que hace más de dos años está afectado de cáncer de hígado, para cuyo tratamiento ha desarrollado campañas de recaudación de fondos a través de las redes sociales, así como conciertos, se lamentó de la decisión porque junto a su familia tenían la esperanza de que allí existiera la posibilidad de salvarle la vida.

Camilo Rijo utilizó la red social de Instagram para compartir la noticia, la que de inmediato generó comentarios solidarios.

El documento en el que se le comunicó que no podrá viajar a Estados Unidos establece, entre otras consideraciones: “Lamentamos informarle que usted no es elegible para una visa de no inmigrante bajo la sección 214 de la ley de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos. Esto significa que su solicitud fue rechazada debido a que usted no ha podido demostrar que sus actividades dentro de los Estados Unidos serían consistentes con el tipo de visa solicitada”.

“En el día de hoy me fue negada la Visa con la cual pretendía viajar a los Estados Unidos a operarme un tumor metastásico de cáncer de hígado (Ganglio Metastásico de Hepatocarcinoma Fibrolamelar). Las razones por las cuales necesito operarme en Estados Unidos son debido a que los cirujanos y oncólogos de mi país (República Dominicana) consideran este tumor inoperable, ya que es un tumor de 6 cm ubicado en el tronco celíaco y este compromete venas y arterias de alta relevancia, por lo cual esto hace al tumor inextirpable o a la cirugía de muy alto riesgo. Aquí en mi país, lamentablemente no se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo dicha operación, pero gracias a la superioridad de la medicina en Estados Unidos, los Dres del Montefiore Medical Center, Dr Milán Kinkhaburala (cirujano especializado en transplante hepático), Dr Evan Lipsitz (cirujano vascular), la Dr. Andrea Kaubisch (Oncologa) y el Dr Mario García (Chief, División Of Cardiology a Co-Director, Montefiore Einstein Center for Heart and Vascular Care) vieron la posibilidad de operarme y por ello, mi madre y yo íbamos a viajar para yo consultarme con ellos en el Montefiore del 16 al 22 de noviembre, para definir fecha de la cirugía y posteriormente evaluar cuál sería el tratamiento que podría ya definitivamente ponerle fin al avance de mi enfermedad o al menos retrasarla y así salvarme o prologarme por más tiempo la vida”, escribió.

Lea también: Camilo Rijo Fulcar: “El cáncer fue lo que me hizo levantarme”

Le puede interesar: Músico Camilo Rijo Fulcar clama que “no lo dejen morir”

Rijo se ha dado a conocer por su labor filantrópica en la Ciudad Colonial en donde creó una escuela para llevar enseñanza musical a niños de recursos limitados, labor que tuvo que parar debido a que en más de una ocasión fue ingresado para recibir quimioterapia.

“Aunque un suceso tan trágico como este, podría eventualmente dejarme sin esperanzas, sé que por la naturaleza del fenómeno, esta situación se resolverá pronto, pues se trata de algo de vida o muerte y es inhumano negarle a un paciente de cáncer con condiciones como las mías, tratamiento. Aún me encuentro estable, asintomático y sin otras metástasis, es decir, llevo una vida normal sin complicaciones de salud, pero esta condición podría cambiar si no se me extirpa ese tumor, ya que si continúa creciendo me bloqueará la vena cava inferior y esto traerá consecuencias mortales a mi vida. Hago un llamado a la Embajada de los Estados Unidos y al Ministerio de Relaciones Exteriores, por favor, no me dejen morir”, escribió el artista.