“Obsesión” del grupo Aventura entre las 50 mejores canciones latinas de la historia

La organización Billboard reveló este martes su lista de las 50 mejores canciones latinas de la historia, para marcar el inicio en Estados Unidos del mes en el que se celebra la Herencia Hispana.

La lista combina algunos de los éxitos recientes del género urbano, canciones de pop de las últimas tres décadas y temas del cancionero tradicional latinoamericano, como la cubana “Guantanamera” y la mexicana “La Bamba”.

'El viaje de Billboard para escoger las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos nos llevó por el tiempo y el espacio, desde Argentina hasta España y desde los 1920 hasta los 2018', indicó la publicación.

'Queríamos representar todo el espectro de la música latina, desde las baladas mexicanas hasta el son cubano, la salsa colombiana y la bachata de hoy en día', añadió.

Sin embargo, la selección de Billboard 'no incluye solo éxitos sino canciones que hicieron una diferencia, que marcaron un momento, que influenciaron a muchos y que fueron, sencillamente, grandes composiciones'.

Precisamente, las canciones de amor dominan la lista: 'No me doy por vencido de Luis Fonsi, “A puro dolor” de Son By Four, “Amigo” de Roberto Carlos, “Corazón Partío” de Alejandro Sanz o “El buen perdedor” de Franco de Vita aparecen allí.

La República Dominicana dice presente con “Obsesión” del grupo Aventura, cuyos exintegrantes Romeo, Max, Leny y Henry Santos son de origen criollo y criados en la ciudad de Nueva York.

Esta canción marcó el hito de la agrupación bachatera.

También “Mujeres” de Ricardo Arjona, “Eres tú” de Mocedades, “La Nave del Olvido” de José José, “Mediterráneo” de Joan Manuel Serrat y “Y cómo es él” de José Luis Perales.