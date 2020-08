Prince Royce dispuesto a hacer un tema ‘De príncipe a príncipe’ con Frank Reyes

Seguir representando

Al conversar con Diario Libre a través de Zoom desde su residencia en Miami la emoción y las risas no pararon, esto por volver a las listas de Billboard con una bachata. Ya lo había hecho con temas urbanos como “Sensualidad” con Bad Bunny y J Balvin. “Uno saca canciones y a veces no está pensando en récords ni nada. Simplemente me siento feliz de representar el género y seguir haciendo música y de recibir el apoyo de la gente en estos momentos tan difíciles”, manifestó Prince Royce a DL.

Colaboraciones

Controversias

Al darse cuenta se echó a reír. “Te lo juro, se me había olvidado todo eso. Estoy mencionado los artistas que me encantan, pa’ que vean mi gente... Estamos bien y listos para trabajar, vamos a tener que hacer un tema, un versus entre príncipes, vamos”, comentó Prince Royce en tono alegre y muy dispuesto.

Evolución como artista

El artista dijo que ha evolucionado mucho desde que comenzó en la escena artística a los 19 años. “Creo que definitivamente he crecido delante del público. He aprendido tanto de música, de composición, de letras y a nivel personal también. La verdad es que tener 10 años de carrera y subir y bajar y sacar muchos temas y tener tantos premios y número uno me ha hecho aprender mucho de este negocio, de mí y me siento muy sólido”, confesó.

De su vida como figura pública dijo que ya ha encontrado el balance entre lo personal y la música, contrario a sus inicios. “Antes me molestaba por comentarios. Ya he madurado. Ahora estoy concentrado en ayudar al público que tanto me ha dado”, dijo.

Prince Royce está casado con la modelo, actriz y reina de belleza canadiense con ascendencia mexicana, Emeraude Toubia, desde el 2018.