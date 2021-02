$!Realizan tributo a Johnny Pacheco en Premio Lo Nuestro 2021

La entrega número 33 de Premio Lo Nuestro se vistió de salsa al rendirle un homenaje al maestro Johnny Pacheco, fallecido este lunes a los 85 años por una neumonía.

El emotivo tributo en vivo fue protagonizado por el sonero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el dominicano José Alberto “El Canario”, así como el flautista Nestor Torres, y dirigido por el maestro Sergio George.

Antes de comenzar, el salsero Marc Anthony le hizo reverencia al cofundador de la Fania All Star. “Sin Johnny Pacheco no existiría la salsa y sin la salsa no sé qué sería yo”, manifestó el artista con voz entrecortada.

También expresó que desde niño se sintió influenciado con la música y composición de Pacheco y los intérpretes que formaron parte del sello Fania Récords.

En una transmisión en vivo la noche de este jueves 18 desde Miami, Florida, por la cadena Univision, Santa Rosa y El Canario entonaron “Quítate tú pa’ ponerme yo” con un poco de improvisación resaltando al “Padre de la salsa”, al mismo tiempo, Néstor Torres emulaba el sonido de aquellos éxitos con la flauta.

Finalizaron con “Mi Gente”, que elevó el espíritu salsero de los presentes.

El Poder Ejecutivo declaró -mediante el decreto 94-21- duelo oficial en República Dominicana este miércoles 17 de febrero por la muerte de Pacheco, fallecido el lunes en Nueva Jersey, luego de estar internado por neumonía.