Video | La sorpresiva aparición de El Lápiz junto a Don Miguelo y Joa

Para los que siguen el rap local y la música urbana desde sus comienzos, el junte entre Don Miguelo, el rapero Lápiz Consciente y Joa Súper MC representó la parte más disfrutada de la fiesta aniversario Telemicro el pasado sábado 20 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

En medio de una presentación de casi una hora, sin previo aviso subió El Lápiz, concitando la algarabía de los presentes.

En ese momento, Don Miguelo y Lápiz cantaron por primera vez “La fama”, un tema grabado hace más de 10 años.

“República Dominicana. Gracias por el apoyo”, dijo El Lápiz.

El set no paró ahí y llamaron a Joa Súper MC, quien se encuentra un poco alejado de la música, siendo este otro momento explosivo.

Ellos cantaron “Están equivoca’o”. De esta manera recordaron los momentos buenos del rap local.

Además, informaron que era la primera vez que interpretaban el tema en un espectáculo masivo. Por supuesto, no faltó el “Capea el dough”.

Finalmente, Don Miguelo cantó con su hijo, Diamond.

En su show, Don Miguelo hizo uso de su versatilidad al cantar con una banda en vivo, tocar la guitarra en una canción y honrar a Sergio Vargas con su banda tocando el merengue “Delirio”, donde Miguel Valerio, su nombre de pila, aprovechó para felicitar al “Negrito de Villa”, quien tenía esa noche el concierto “Sergio Vargas Sinfónico” en el Teatro Nacional y agregó: “Escuché una vez a varias personas decir que los artistas urbanos dominicanos no saben de música, que nosotros hacemos chatarra y que no tenemos ninguna educación. A esos artistas que ya pasaron de moda yo le voy a decir una vaina, nosotros podemos hacer lo que ustedes hacen en la música, pero yo le apuesto mil veces que ustedes no hacen lo que nosotros hacemos. Esta canción es pa’ ti, Sergio”.

El intérprete de San Francisco de Macorís, conocido como “El mejor del bloque”, llevó como invitado al joven urbano de La Vega Diamond La Mafia, con quien cantó el tema en colaboración “No somos compatibles”.

Otro artista que hizo uso de una banda en vivo en el concierto fue Mozart La Para. Mientras que Secreto le dedicó su participación al expelotero David Ortiz.