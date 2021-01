$!Video | Aseguran El Alfa todavía no ha comprado carro de lujo Bugatti

El artista urbano criollo El Alfa encendió las redes sociales al afirmar que se compró un auto Bugatti.

Este lunes el intérprete de "4K" compartió una serie de fotografías en un dealer de Miami presumiendo un Bugatti Chiron, un costoso carro deportivo que supera los 2.4 millones de euros.

No obstante, en el programa radial puertorriqueño "Molusco desde la Punta" que se transmite en La Mega PR han puesto en duda tal adquisición. Y es que el actor y productor Jorge Pabón, conocido como Molusco, se comunicó con el dealer de la Bugatti en Miami y un agente le aseguró que "todavía El Alfa no ha comprado el carro".

El agente, de nombre Álvaro, dijo que el intérprete de "Banda de camión" sí estuvo viendo el modelo de Bugatti, un auto de lujo de color rojo y negro considerado el más rápido del mundo. "Están viendo los carros, él pasó a verlo", explicó.

¿Se compró o no el Bugatti? Lo que sí está claro es que el dembowsero tiene las intenciones de tener este vehículo de lujo, pero, hasta el momento, todavía no lo ha comprado o quizás no han culminado las negociaciones, de acuerdo con lo explicado por el agente.

Llama la atención que El Alfa anunciara que 'adquirió' el vehículo un día después de que Anuel AA informara que compró el suyo. Otro artista urbano que tiene uno es Bad Bunny, de color blanco y lo mostró en su presentación desde la "Isla del Encanto" en los Premios Grammy Latinos 2020.

¿Cómo es el proceso de compra?

En el programa radial "Molusco desde la Punta" le preguntaron al vendedor cómo es el proceso de comprar el Bugatti, y siendo sinceros, no es tan fácil, pues son vehículos limitados.

Así lo explica Álvaro: "Mira, se debe ordenar, pues son piezas de arte. Del Bugatti Chiron solo se han fabricado unas 500 unidades, quedan unos 150 espacios disponibles para configurarlos. Solamente se configuran y la entrega se hace alrededor de un año".

Siguió contando que todos los carros son diferentes porque son diseñados y configurados al gusto del cliente. Reiteró que un cliente no puede llevarse un carro del showroom, sino que debe pedirse.

El promotor urbano Raffy Pina (Pina Récords) fue a ver el mismo carro este martes y compartió un video en sus redes sociales, pero declinó a comprarlo.

El auto en cuestión, que el urbano dominicano dijo que 'compró', es un Bugatti Chiron Sport y, según páginas especializadas en vehículos como Diario Motor, este ronda en 2.4 millones de euros y más de 100 millones de pesos dominicanos.

También se indica que el precio asciende sobre los 3 millones de dólares.

El famoso dembowsero colgó varias imágenes dentro del carro deportivo con el siguiente texto. "(Sic) NO LE VOY A BAJAR NUNCA!! MI DISCIPLINA ME TIENE DONDE ESTOY ⚡️ EL PRIMER BUGATTI EN REPÚBLICA DOMINICANA REPITE CONMIGO EL ANIMAL EL CRIMINAL THE BEST ⚡️♥️ EL MIOOOOO #CHIRONSPORT".

Según Diario Motor, el Bugatti Chiron es un hiperdeportivo de Bugatti, que reemplazó al Bugatti Veyron en 2016. El Bugatti Chiron se caracteriza por ser el vehículo más rápido del mundo, siendo capaz de sobrepasar los 490 kilómetros por hora.

Cuenta con un impresionante motor W16 de 8 litros en posición central, con 1500 CV, que le permite hacer el 0-100 km/h en 2,5 segundos.

Se fábrica en la factoría de Molsheim, Francia, de forma prácticamente artesanal.

Reacciones

Las redes sociales están encendidas y, aunque muchos lo felicitan por sus logros, otros ponen en duda su adquisición.

"El chisme es que otro ¨artista¨ urbano, ahora uno de RD, compró un @Bugatti ... 1,500cv de pieza de arte germano-francesa para ser exactos... ¿Más de 100 millones de pesos? ¿Los colectores de impuestos estatales sabrán de eso, DGII?", escribió el usuario @nelsonautonews.

"Están en oferta los Bugattis", "Ahora el Bugatti es el Toyota Yaris de los artistas", se lee entre las reacciones cómicas en Twitter.

"El Alfa es un peliculero", "Anuel se compra un Bugatti y todos quieren uno", decían otros comentarios.

El reguetonero colombiano J Balvin comentó en la cuenta de Instagram del dembowsero criollo: "Están de moda pai?" debido a que varios artistas ya lo tienen.