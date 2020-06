Video | Cardi B bailando un tema de Don Miguelo y el urbano responde

Merengue, bachata, reguetón, dembow, la rapera de origen dominicano Cardi B disfruta escuchar y bailar música dominicana, algo que lleva en sus venas por su familia paterna.

Como muestra de que no está asilada con lo que pasa en el patio, la artista compartió varios videos en su Instagram Story bailando como ella sabe hacerlo un tema del cantante urbano Don Miguelo.

La cantante bailó al ritmo de “Adicción al contacto”, del 2015 y que cuenta con más de 14 millones de reproducciones en YouTube.

El “Mejor del bloque”, como es denominado Miguel Ángel Valerio, nombre de pila de Don Miguelo, de inmediato compartió el video de la intérprete de “I like it” y expresó: “Cuando algo no pasa de moda “ADICCIÓN AL CONTACTO”... @iamcardib#elmejordelbloque”.

Cardi B también se ha ido en halagos hacia otra dominicana, Natti Natasha. En estos días en cuarentena, ella sacó a bailar a su pareja, el también urbano Offset el tema “Me gusta” de Natti Natasha y “La mejor versión de mí”, este último en remix con Romeo Santos, al igual que otros temas de los urbanos dominicanos.

Natti Natasha compartió en su cuenta de Instagram un video de Cardi B cantando “Me gusta” y afirmó que ella es una “reina dominicana”.

De inmediato, la intérprete de “I like it” le comentó: “Eres tan hermosa y humilde ❤Amo tu música. ¡Sigue representando!”.

Activa en las redes

La cantante, que últimamente se muestra al natural en sus redes sociales, con ropa deportiva, sin maquillaje y cabello al descuido, también compartió hoy lunes varios videos preparando un remedio casero para el cabello, el que utiliza para ella y su hija Kulture.

Además, causó polémica y es tendencia en Twitter al publicar una fotografía de las protestas en Estados Unidos con las banderas dominicana y haitiana.

“Lo que me gusta. ¡Lo que amo! No, no ir y venir con esa otra porquería porque eso no es lo que creo y defiendo. Unidad es lo que defiendo y de eso se trata”, con este texto y un collage fotográfico que muestra a personas aparentemente dominicanas y haitianas manifestándose en Estados Unidos, contra la discriminación tras la muerte de George Floyd, ha causado cientos de reacciones en su cuenta de Instagram, donde compartió la información.