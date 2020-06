Video: Carol Welsman y Juan Luis Guerra en una versión de jazz de “Si tú no bailas conmigo”

La cantante canadiense Carol Welsman incluye en su nueva producción discográfica que estrenará el 31 de julio un dúo junto a Juan Luis Guerra en la versión a jazz de la canción “Si tú no bailas conmigo”, el cual ya está disponible en las plataformas digitales de la también pianista y compositora.

Welsman tiene una trayectoria en el canto pop y jazz que le ha merecido el reconocimiento en Canadá, Japón y Estados Unidos, es una artista con una sólida formación musical adquirida en importantes centros académicos como Berklee College of Music y en su hogar.

Desde su residencia en Los Ángeles, la intérprete y compositora concedió una entrevista a Diario Libre en la que habló de las motivaciones que tuvo para grabar junto a Juan Luis Guerra la versión en español y en inglés de “Si tú no bailas conmigo”.

“Conocí a Juan Luis Guerra a través de mi amigo, el pianista CoreyAllen ( Director Académico de la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la Unphu). En 2017 fui invitada para cantar en el Festival de Jazz de Haití, en esa ocasión contacté a Corey para ver si existía la posibilidad de hace un Master Class o un concierto en Santo Domingo iría con mucho gusto. Pues el organizó y visité la República Dominicana, fue así como comencé a conocer la música de Juan Luis Guerra”, recordó.

Manifestó que el propio Corey la había mostrado sus canciones contenidas en un disco que éste le produjo. “Luego nos juntamos en su estudio de grabación con todos sus músicos y esa fue una ocasión maravillosa para mí. No fue sino hasta hace poco tiempo que comenzamos a trabajar para la grabación de este tema. Trabajé las letras en inglés, se la envié a Juan Luis Guerra y la aceptó para hacer la colaboración conmigo”, expresó la artista al revelar que, aunque ha grabado algunas canciones en español es la primera vez que hace un dúo.

Cuando Carol Welsman compartió la canción en las plataformas digitales, Juan Luis Guerra hizo lo propio. “Un placer colaborar con esta maravillosa artista!”, escribió en su cuenta de Instagram al referirse a la destacada artista.

Su nuevo disco

“Si tú no bailas conmigo” está incluido en su próximo disco y es el primer corte de su nueva oferta musical. “Tenemos un todo un disco completo que va a salir el31 de julio. Es una producción que incluye todos los ritmos latinos, un disco muy lindo para mi”, comentó la artista quien reveló que su agrupación está integrada por músicos latinos.

La artista que ha vendido más de 60 mil discos solo en Canadá manifestó que en su nuevo disco hay dos canciones y el resto del contenido son títulos del repertorio latinoamericano. “Cuando escuché estas canciones decidimos incluirlas porque son muy conocidas. Solo interpretó Esta tarde vi llover en español, pero es un disco musicalmente rico”, comentó.

En reflexión

Welsman reside en Los Ángeles y hace bastante tiempo que no ve a su familia por la pandemia del coronavirus. Definió la situación de la pandemia por la que atraviesa el mundo de una situación que ha llevado a la reflexión a la humanidad. También se refirió a la ola de protestas que por el asesinato de George Foyd provocado por un agente de la policía de Minesota.

“Espero ver a mi familia en el mes de junio, pero debo decir que esta semana para mi ha sido muy difícil luego del asesinato de este hombre. Vengo de un país en el que también existe el racismo, pero no este tipo de acciones en Canadá. Esto me tocó muy profundamente y estoy muy triste. A propósito de la pandemia perdí un amigo en París y la verdad que tengo miedo porque no se cuándo esto va a terminar, pero ciertamente es un momento de gran reflexión”, comentó.

Proyección

En octubre de 2016, el reconocido promotor / productor japonés Takao Ishizuka lanzó el primer álbum solista de piano / vocal de la artista de jazz de Carol Welsman solo para el mercado japonés. El álbum alcanzó el puesto número 5 en el Japan Jazz Chart, se mantuvo entre los 20 primeros durante cuatro meses y fue el álbum número uno en ventas durante más de 6 meses en Yamano Music, el destacado minorista de jazz de Tokio.