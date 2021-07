Video | Nacho y Dj Alex Sensation hablan de Premios Heat y sus días en RD

Los Premios Heat, realizados la noche de este jueves en Cap Cana, contaron con una nutrida representación de los artistas latinos.

El cantante venezolano Nacho, quien se encuentra desde hace unos meses en el país, se mostró contento de estar en la premiación y de disfrutar del ambiente de la media isla.

En su estadía ha entrado al estudio y se ha nutrido de los otros colegas. Cuenta que aquí se ha interesado por los negocios y los bienes raíces, especialmente en Punta Cana, donde ha tenido reuniones.

Afirmó a la prensa local que le gusta aportar a cada lugar que llega y por eso tiene planes interesantes en nuestro país.

En Premios Heat cantó con el boricua Arcángel su tema "Saco de boxeo", que tiene un mensaje poderoso. "Básicamente lo que dice es que tu no eres el saco de boxeo de nadie y no debes permitir que nadie te trate como tal", aseguró a los periodistas el coach del próximo programa "The Voice Dominicana", que se estrena este domingo 4 de julio por Telesistema, canal 11.

Otro éxito interpretado por el famoso artista fue "Enemigos".

El famoso Dj y exponente urbano Alex Sensation estuvo como uno de los presentadores de la alfombra de los Premios Heat, celebrados en Cap Cana, y acompañó a muchos de sus amigos y colegas "que vienen esta noche a romperla en Premios Heat. Gracias RD, nos vemos pronto", dijo a DL el popular locutor.

Manifestó que tiene planes de realizar pronto un concierto en República Dominicana.

En la premiación fueron reconocidos Gloria Trevi, Anitta, Arcángel y Wisin.

En la gala de la cadena HTV se llevaron casa uno un premio El Alfa como el Artista urbano del año y Rochy RD en la Colaboración del año por "Ella no es tuya" remix.

