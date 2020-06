$!Video: Revelan resultados de prueba de drogas de Paulina Rubio

Esta vez, en una audiencia realizada de manera virtual, la artista y su ex Nicolás ‘Colate’ Vallejo Nájera se enfrentaron ante el juez por Nicolás Andrea, el hijo que tienen en común.

Según explicó la abogada Sandra Hoyos, colaboradora de ‘Un Nuevo Día’, el test arrojó que no había ingerido cocaína, ni ninguna otra sustancia controlada pero sí marihuana.

“El abogado dijo que Paulina, en el mes de febrero, en una de las actuaciones sí había consumido THC, mejor conocido como marihuana, pero recordemos que eso fue en California, según su abogado, y no fue en la presencia de Nico, el menor de edad, y recordemos que en California es una sustancia que no es considerada ilegal, pues no estaba violando la ley”, explicó la doctora Hoyos en el show de Telemundo.