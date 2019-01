Ozuna: “No mandé a matar a Kevin Fret”

El reguetonero Ozuna volvió a hablar sobre el controversial vídeo con contenido sexual en que sale y afirmó que él no mandó a matar a Kevin Fret, la persona que lo estaba extorsionando con la publicación del material.

“Pues mira, no mandé a matar a Kevin Fret, el señor Jesús, que es que está allá arriba, lo sabe, el público lo sabe, la policía lo sabe, no se me está vinculando con nada que tenga que ver son eso”, contestó a la pregunta de si había mandado a matar al trapero por la extorsión de que era víctima.

Ozuna fue entrevistado en el programa puertorriqueño “La Comay”, donde afirmó que la Policía de Puerto Rico no lo ha vinculado con el asesinato de Kevin Fret, “mis abogados están ahí, estamos a toda disposición , como las autoridades saben, no hay nada que esconder, pero no me han vinculado con eso, o estoy vinculado con eso”.

Atribuyó a especulaciones en que su nombre se relacione con la muerte del artista. “No, no, están especulando unas cosas, porque tú sabes que a la gente le gusta mucho especular, que es algo común y corriente (...) unos chismes de unas cosas con las otras están corriendo en las redes”, adujo.

Durante la entrevista, Ozuna dijo que su esposa estaba al tanto de la situación que estaba viviendo y volvió a reiterar su pedido de disculpas para su familiares, amigos y el público que siempre lo ha seguido y le ha brindado su respaldo durante este proceso.

De acuerdo a una publicación de la revista Peopleenespanol, el abogado Antonio Sagardía reveló que Ozuna llegó a pagarle a Fret la suma de US$50,000 para que no publicara el material, el cual el cantante filmó cuando era menor de edad.

Fret, quien era homosexual y un activista por los derechos de la comunidad gay, fue ultimado de ocho disparos el nueve de enero de este año en San Juan, capital de Puerto rico. De acuerdo a reportes, le dispararon mientras conducía una motocicleta. Tenía 24 años.