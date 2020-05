Presentadora de TV Rashel Díaz habla del episodio más duro de su vida: "Me sentí desahuciada"

Desde hace más de una década la presentadora de televisión cubana Rashel Díaz ha estado al frente del programa matutino de Telemundo, Un Nuevo Día. Allí cada mañana ofrece su mejor sonrisa a los televidentes. Sin embargo, en su vida no siempre reinó la alegría.

La excopresentadora de Sábado Gigante se sinceró con sus seguidores a través de cuenta de Facebook, donde confesó uno de los momentos más complicados de su vida: su segundo divorcio.

De acuerdo a la revista People en Español la presentadora contestó las preguntas de sus seguidores sin censura. Una de ellas tenía que ver con sus creencias en Dios: ¿qué te hizo buscar de la presencia de Dios en tu vida?

"Una gran depresión en la que caí después de mi segundo divorcio", comienza seria. "Me sentí desahuciada, sentí que yo no podía caminar sola, sentí que yo no era capaz y además quedé muy dañada en mi amor propio", fue su contestación.

Y continuó: "Me lancé al piso y llorando pedí que si existía Dios viniera en mi ayuda, y así lo hizo, y a partir de ahí juré fidelidad", expresó profundamente emocionada. Desde entonces su relación es preciosa y le ha seguido demostrando de su presencia con grandes bendiciones en su vida y, por qué no, tropiezos que le han ayudado a ser mejor.