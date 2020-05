$!¿Quién es Hurona Rolera? la tatuadora que se ha vuelto una estrella gracias al TikTok

Las formas de hacerse famoso en la actualidad son muy distintas a las de hace años. Ya no hace falta ir a un casting o esperar por horas a un productor frente a su hotel para mostrarle nuestro talento.Ahora solo tenemos que tener un celular y subir material creativo a nuestras redes sociales. Hurona Rolera es la prueba viviente de esto.

Más de un millón de personas de ambos lados del Atlántico siguen a Hurona Rolera, una joven “streamer”, feminista e “influencer” de videojuegos y rol, que se ha convertido en todo un ejemplo de profesionalidad en las generaciones digitales, sobre todo en la plataforma de Tiktok.

En sus otras redes sociales son decenas de miles quienes siguen su contenido, centrado principalmente en videojuegos, rol, e incluso literatura.

Todo, además, desde una perspectiva feminista, y comprometida con causas como el animalismo o la lucha a favor del colectivo LGTB.

De tatuadora a estrella de internet

¿Pero, quién es esta joven? También conocida como Dana, pronto cumplirá los 21 años, y es de Valencia (España). Cuando comenzó su andadura a través de TikTok y Twitch no se imaginaba que, medio año después, podría dejar su anterior profesión para vivir de su pasión digital.

De hecho, tal y como confiesa en una entrevista con Efe, Hurona Rolera ni siquiera era tan asidua a las redes sociales en sus comienzos: “llegué mucho más tarde que el resto de amigos, debido a que no me interesaban en absoluto... ¡Quién me iba a decir que años después serían mi medio de trabajo!”, explica.

Y su comienzo no fue en el mundo del “streaming” que la ha hecho crecer, sino en redes anteriores, como Twitter e Instagram.

“Empecé en ellas allá por el 2013-2014. Yo tendría unos 13 años o 14 recién cumplidos”, comenta.

Su llegada a TikTok y Twitch es mucho más reciente: “comencé en ambas hará 7 meses o así, en verano de 2019”.

El resultado, en menos de un año, es tan abrumador que ni ella misma lo imaginaba: “jamás pensé que en Tik Tok le iba a gustar a tanta gente lo que hacía”.

Señala el momento en que empezó a darse cuenta: “cuando comencé a recibir mensajes de chicos y chicas jóvenes diciendo que yo les alegraba o ayudaba de alguna forma con mi contenido”.

Y así, las consecuencias se han hecho notar: “dejé mi trabajo como tatuadora para dedicarme enteramente a mis “streams” en Twitch, pude invertir en buen material y organizarme mucho mejor, y eso ha hecho que sienta que mi contenido ha subido de calidad desde entonces”.

"Estoy recibiendo con muchísima ilusión proyectos de ropa, eventos, colaboraciones... Estoy abierta a todo tipo de actividades siempre y cuando vengan por parte de personas éticas”, señaló a EFE.

Rompiendo prejuicios a través de la pantalla

Pero Hurona Rolera, al igual que muchos jóvenes apasionados del “gaming” o el rol, es consciente de los prejuicios que hay en torno a estas aficiones.

A quienes viven anclados en esos pensamientos, Dana comenta: “les diría: ¿qué diferencia el rol o los videojuegos a un libro? Soy lectora desde siempre. Y es una forma más de vivir historias”.

“Con la diferencia de que el rol, además, es en grupo, por lo que es una actividad creativa, ya que diseñas tú tus personajes, sus vidas, sus gustos... y en equipo. Por lo que, sinceramente, creo que tiene una cantidad de beneficios alucinante”, explica.

Y añade que “en el caso de los videojuegos, se ha demostrado que también tienen beneficios”.

Además, se pone de ejemplo: “para mí, que he tenido TDA (Trastorno por Déficit de Atención), un videojuego me obliga más a concentrarme en la historia”.

Eso sí, deja clara la importancia de la responsabilidad: “todo en esta vida en exceso es malo, todo. Y a todo se le puede hacer un mal uso”.

Además, en ambos sectores Hurona ha tenido que enfrentarse a otra situación más: ser mujer, dentro de unas aficiones que hasta hace no tanto tiempo eran consideradas por muchos como cosas de chicos.

Responsabilidad con su altavoz

Hurona Rolera indica a las chicas que quieren abrirse camino en el mundo del “gaming” que “tienen que crearse una especie de barrera mental por la que no pasen los constantes comentarios de ‘maquillate más’, ‘maquillate menos’, ‘¿por qué no enseñas más el cuerpo?’, ‘lo enseñas demasiado, seguro que por eso te siguen’, ‘qué opina tu novio de todo esto’, etc”.

Pero por otro lado, incide que hay que ir adelante: “como he dicho, hemos mejorado muchísimo la situación para las mujeres (aunque aún queda mucho camino) y siempre va a haber gente que les apoye y les quiera”. Y les recuerda también que “su salud mental es lo más importante”.

Dana ofrece un consejo para quienes quieran abrirse camino en el mundo de las profesiones digitales: “Si vas buscando la fama es difícil encontrarla... Has de ser tú misma y tener claro qué imagen quieres dar de ti y qué contenido quieres subir”, explica.