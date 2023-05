Endoscopista dominicana recibe un galardón internacional

Dra Acosta Then mientras recibía su premio. ( FUENTE EXTERNA )

La endoscopista bariatrica Amny Acosta Then y el centro de obesidad y especialidades Salutte Clinic, fueron reconocidos por el Central América & Caribbean Quality Summit con el premio a la Innovación en el área de la Salud 2023, resaltando el trabajo realizado por la doctora y la clínica, con la aplicación de nuevas tecnologías para tratar la enfermedad de obesidad.

Con un evento realizado en la ciudad de Panamá, la organización del Quality Summit se centra en reconocer la labor que realizan las empresas en sus diferentes áreas para abordar los problemas sociales y ambientales como parte de su recuperación, por lo que este año reconoce los más de 3 mil casos de éxito que Salutte Clinic ha logrado, en la lucha contra la obesidad.

"Recibir este reconocimiento es algo que me impulsa a seguir explorando y creando facilidades que le permitan a las personas lograr ese peso feliz, mirarse al espejo y ver belleza más allá de la talla que puedan tener; porque la obesidad es una enfermedad que destruye no solo el cuerpo sino también la autoestima, y es por eso que cada día vivimos enfocados en brindar múltiples opciones para alcanzar la felicidad a través del peso ideal" expresó la Dra. Acosta Then.

La doctora Acosta Then tiene múltiples programas como el Método Tore, Endoscopia Bariatrica, Balón Gástrico, y su más reciente campaña "Con 20 libras de peso que pierdes ganas 7 años más de vida" donde busca concientizar sobre la importancia de aprender a evitar los excesos como la mejor receta para la felicidad.

Directora de Salutte Clinic, Acosta Then es la primera dominicana en pertenecer a la Sociedad de Endoscopia Bariátrica de los Estados Unidos. Ha realizado múltiples conferencias internacionales bilingües en temas endoscópicos para pérdida de peso. Tiene formación como endoscopista bariátrica en Madrid y Brasil y fue seleccionada Mujer del Año 2019 en el sector salud por su desempeño en los programas de pérdida de peso y endoscopia bariátrica.

Fundó Salutte Clinic en el año 2018 en Santiago de los Caballeros, un centro que inició con servicios dirigidos a la pérdida de peso, pero que hoy brinda una amplia gama de servicios a la salud que van desde ortopedia, cardiología, salud mental entre otros. Salutte en el próximo mes de julio abrirá su primera sucursal en Santo Domingo.

Sobre el premio: Latin American Quality Institute es una organización que busca ayudar a las empresas de América Latina a hacer lo correcto para sus clientes y el planeta, entienden que no se trata solo de garantizar un futuro mejor para todos, sino que tiene sentido comercial.

Atienden comunidades empresariales en temas de Calidad Total, RSE, Cumplimiento, Riesgo y Gobierno Corporativo con inteligencia de negocios y puntos de encuentro actuales y dinámicos.

Brindan inteligencia comercial y un modelo de excelencia a más de 4000 empresas cada año en 19 países. Nuestros miembros también son ONG, Think Tanks, académicos, gobiernos y consultorías, con sedes en Brasil, Panamá y Ecuador.