Paradisus by Meliá y Sócrates McKinney se unen en "The One Bridal Weekend"

Lo que hace extraordinaria una boda es la fuerza del amor que lleva a la pareja a jurarse unión eterna. Es la razón que inspira a buscar el escenario perfecto para ese momento.

Precisamente es la promesa de la primera versión de The One Bridal Weekend, una propuesta que busca poner a disposición de los novios todo lo que necesitan para casarse como siempre lo soñaron de la mano de expertos y en el escenario ideal.

La iniciativa fue presentada por ejecutivos de Meliá Hotels International junto al destacado estilista y productor de eventos Sócrates McKinney, durante un cóctel realizado en la boutique de la diseñadora Giannina Azar.

El evento se llevará a cabo en el hotel Paradisus Palma Real del viernes 1 al domingo 3 de marzo de 2024.

Francisco Camps, Managing Director de Meliá Hotels International en República Dominicana afirmó que para este hotel es importante ofrecer un atractivo paquete de bodas donde los futuros esposos cuenten con magníficas instalaciones y elegantes espacios con una amplia variedad de servicios para hacer de este día un sueño realizado.

Sara Ranghi, Directora de Marketing & Brand Development para la Región América comentó que "el nombre The One Bridal Weekend tiene la doble connotación de ser The One and Only One que buscamos todos para compartir nuestras vidas y también "The One" a nivel de lo que ofreceremos a esas parejas que nos visiten: El amor ideal, el vestido perfecto, el lugar idóneo: Paradisus Palma Real y la historia única".

Sócrates McKinney, productor general de The One Bridal Weekend, puntualizó que durante tres días los futuros contrayentes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia perfecta para sus bodas en un fin de semana donde cada detalle ha sido cuidadosamente pensado.

"Durante los últimos 20 años organizando RD Bridal Week he visto como las parejas dominicanas buscan colmar a sus invitados de experiencias en un lugar de ensueño, The One Bridal Weekend vestirá al Paradisus Palma Real de boda para que las parejas vivan en tiempo real la boda perfecta", resaltó McKinney.

Programa de actividades de The One Bridal Weekend

El viernes 1 de marzo al atardecer con No Shoes Allowed, la experiencia de una boda en tres momentos diferentes en la romántica playa del Paradisus Palma Real: La Ceremonia, El Cóctel preboda y La Recepción, con música tropical a las parejas participantes.

El sábado 2 de marzo, los novios comenzarán el día con el famoso congreso de parejas que durante muchos años ha conducido Sócrates McKinney . En The One Talks se ofrecerán diversas charlas, demostraciones y degustaciones a cargo de destacados profesionales, los cuales compartirán sus secretos para lograr la boda perfecta en el sitio perfecto: El Paradisus Palma Real.

. En se ofrecerán diversas charlas, demostraciones y degustaciones a cargo de destacados profesionales, los cuales compartirán sus secretos para lograr la boda perfecta en el sitio perfecto: El Paradisus Palma Real. El congreso culmina con The One Bridal Look: un espectacular desfile de moda nupcial en el majestuoso patio central del Paradisus Palma Real y en el cual serán presentadas las bellas colecciones Too Much Brides, de la maestra Giannina Azar; Alvazar Bridal Couture, de Gabriela Álvarez y la colección internacional de la casa de novias La Novea. Las tendencias del 2024 para el novio serán presentadas por las colecciones de Leonardo´s Fifth Ave. y Calpo by Vladimil Jiménez.

La noche culmina con The One Wedding, Out with a Bang" donde los novios vivirán el montaje de una boda completa en los hermosos salones de banquetes del Paradisus Palma Real, cena y hora loca incluida.

El broche de oro de este maravilloso fin de semana para parejas, será el The One Brunch, donde nuevamente los participantes disfrutarán de la exquisita gastronomía que siempre ha caracterizado al Paradisus by Meliá.

"El fin de semana ofrecerá una elevada propuesta en la puesta en escena del evento y la convención, donde cada detalle estará más que curado; nos sentimos muy emocionados del altísimo nivel de participación en el desfile de moda, un evento de primera con grandes celebridades de la alta costura", expresó Sara Ranghi.

El evento contará con la participación de reconocidas empresas y suplidores de bodas tales como Alkifiesta, ALR Eventos, AR Roal Flowers & Events, El Catador, Friends Events, Inspire, entre otros.