Video | La razón por la que cantante Manny Cruz y Yeri Peguero por poco cancelan la boda

Frente al altar, el sacerdote y una iglesia llena de invitados, el cantante Manny Cruz vivió un tenso momento el día de su boda hace casi cinco años, que amenazó con cancelarla.

La razón es que su ahora esposa, la bailarina Yeri Peguero, sufrió un fuerte desmayo que le tomó tiempo recomponerse.

En un video compartido a modo de recuerdo de su enlace por la Iglesia católica en julio del 2015, Manny Cruz y Yeri Peguero recordaron entre risas ese estresante momento. En cuestión de segundos, Yeri empezó a sentirse mareada, acto seguido su esposo la sostiene fuertemente y la sienta, pero eso no quedó allí. La bailarina también vomitó y fue socorrida por sus familiares, quienes de inmediato le dieron agua, mentas y la pusieron a oler alcohol y minutos después volvió en sí, prosiguiendo con la unión matrimonial.

El video, publicado en la cuenta de Manny Cruz este lunes suma más de 163 mil reproducciones en su cuenta de Instagram y más de 4,756 mil comentarios. “Cuando casi cancelamos la boda porque Yeri Peguero se puso mala. Ahora nos reímos, pero fue un momento muy estresante”, confesó el intérprete de “Bailando contigo”.

De su lado, la bailarina contó: “El día de la boda yo me la pasé MEGA nerviosa, con un nudo en el estómago... no comí más que el desayuno que me hizo mi mamá, un pan que me dieron mis damas de honor en la tarde y dos chocolaticos... En la iglesia empiezo a sentir mareos y la vista nublada, le aprieto la mano a Manny y le dejo saber que me estoy desmayando”.

En tono de humor ella narró no saber de dónde salieron tanto alcohol, mentol, soda, agua, mentas y demás para salvarla de esta situación.

Manny Cruz y Yeri Peguero se conocieron en el año 2010 mientras participaban en un musical. Se casaron en julio del 2015 y son padres del pequeño Mateo, de dosaños de edad.

Mira el video arriba.