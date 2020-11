Horóscopo de hoy 21 de noviembre de 2020

Los deseos y necesidades de la familia tendrán hoy absorbido por completo tu tiempo libre, especialmente si tienes hijos, pero te verás esclavo de tus palabras y ahora te toca cumplir, aunque no permitas todos los caprichos.

Amores o amistades de antaño vuelven a frecuentar tu vida. Quizá te atraigan los ecos de felicidad del pasado, pero eso no garantiza que se repitan en el presente. Más bien tenderán a complicarte la vida si les das mucha cancha.

Debes tener más paciencia en el amor, ahora te lo están poniendo difícil. Las cosas no son como nos las imaginamos y menos las personas, así que si el interés persiste, espera resultados. Y si desaparece el interés, pues a otra cosa.

La lectura de la prensa o los noticiarios pueden darte la información necesaria para poner en marcha un proyecto que tienes en mente pero que no llega a fraguar. Conocerás a la persona adecuada para facilitarte la financiación que necesitas.

Tranquilidad y felicidad en el amor. Buen día también para las negociaciones si te muestras emprendedor con el dinero. Estarás protegido en cuanto a la salud, pero no te arriesgues demasiado con ella, estás en la cuerda floja en estos días.

Si sientes una atracción irrefrenable hacia una persona algo mayor que tú, ojo con confundir sentimientos: la admiración intelectual no sustituye al amor. Sacarás partido a tu tiempo libre inventando actividades al aire libre.

Hoy es el día para que des ese paso y te arriesgues a invertir ese dinero que tienes ahorrado. No te lances a proyectos nuevos sin pensarlo bien, pero casi es mejor que le des un poco de vueltas a esa idea que llevas mareando estos meses,...sólo hace falta concretarla.

Tendrás que controlar los nervios si no quieres dar una falsa impresión en una cita importante que puedes tener hoy, especialmente si es amorosa. En ocasiones, la inquietud por el resultado nos hace decir tonterías.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Un regalo de una persona de la que no esperabas ningún detalle te hará mucha ilusión aunque no dejará de sorprenderte. Tendrás posibilidad de comprar a muy buen precio y de encontrar gangas en artículos que en principio no necesitas. Agradece la ayuda que te presta tu familia.