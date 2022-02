Izan la bandera dominicana por primera vez en Times Square

El ex policía del NYPD y mayor de la Policía Nacional, David Reyes Vargas. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la celebración del 178 aniversario de la Independencia dominicana en Times Square, la mañana de este domingo 27 de febrero, el ex policía del NYPD y mayor de la Policía Nacional, David Reyes Vargas izó por primera vez la bandera dominicana en Times Square.

El ex policía dominicano, es el encargado de seguridad del Consulado General de Nueva York. Expresó haber sentido su corazón latir rápidamente y fuerte al estar izando la bandera en la plaza de Times Square.

Varios medios reportaron que el mayor agradeció al cónsul Eligio Jáquez por haberlo escogido para el izamiento de la bandera.

“Cuando me dijeron que fui escogido para ese acto del izamiento de la bandera, me sentí sumamente halagado y orgulloso de que se iba hacer un acto que nunca se había hecho en Times Square. Fue motivo de orgullo y sentí que el corazón me latía al ver que yo le daba un empujoncito a nuesta bandera hasta verla arriba, bien alta”, aseguró Vargas Reyes.

Declaró haberse sentido sumamente emocionado y bendecido en ser el primer dominicano en marcar este hito en la historia. También añadió que el lugar escogido (Times Square) es uno donde se han hechos grandes luchas de sociedades que se han levantado en favor de la paz, buscando reivindicaciones para los ciudadanos.

David Vargas Reyes, llegó a los Estados Unidos en 1986, se graduó de la Universidad de Nueva York (City College) en 1995. En ese mismo año ingresó a la academia del NYPD donde laboró por 21 años.