Anuncian en Miami un "macroevento" en favor de la infancia de Latinoamérica

Unir fuerzas para organizar un "macroevento" benéfico que sea una cita obligada en Miami es lo que se propuso en 2019 un grupo de latinoamericanas para ayudar a los niños de sus países. Tres años después, el mayor teatro de la ciudad abre las puertas a su espectáculo "América Viva".

El Adrienne Arsht Center acogerá el próximo 15 de octubre la II Gala Benéfica Panamericana, iniciativa de la América Viva Aliance (AVA) que este año está dedicada a financiar proyectos para mejorar la educación infantil mediante el dinero recibido de donaciones y venta de entradas por un precio a partir de 60 dólares.

En 2021 el tema fue la alimentación y en 2023 lo será la salud, dijo este miércoles a Efe Alexandra Stelling, directora de la fundación Amigos de los Niños de Venezuela, una de las más de 25 organizaciones involucradas en la gala de este año, con la que AVA espera recaudar unos 700.000 dólares, casi el doble que en 2021.

La presentadora televisiva de origen colombiano Patricia Janiot será la maestra de ceremonias de una gala que tiene como centro el espectáculo de música y baile "América Viva", en el que el premiado compositor y saxofonista cubano Paquito D'Rivera, que ya participó en 2021, actuará como solista y narrador.

Stelling dice que el espectáculo, definido como una "fantasía histórica", se presenta con novedades como un coro que reúne las voces de 100 niños de Miami y flamenco a cargo de alumnos de las escuelas de baile español en esta ciudad.

También se presentará una canción inédita compuesta por César Orozco, nominado en 2019 al Grammy Latino al "mejor arreglo" por el que hizo para la canción "Tierra Mestiza", el tema de apertura del musical "América Viva".

"América Viva" está inspirado en el espectáculo "Venezuela Viva", que se presentó en el Festival Fringe de Edimburgo, la Organización de los Estados Americanos y la Royal Gala de la Cruz Roja Británica y recrea a través de la música y el baile la historia de las múltiples culturas presentes en América.

El productor ejecutivo de este mensaje de unidad e inclusión que será lanzado desde el escenario del Adrienne Arsht Center es Roque García, y de la dirección artística se encarga Carolina Lizarraga.

Casi un millón de beneficiarios directos

Stelling se muestra orgullosa de que AVA haya cumplido su sueño de unir fuerzas en favor de la infancia latinoamericana.

La idea era hacer un macroevento y no cantidad de eventos de pequeño alcance, y la han puesto en marcha con más organizaciones que las que estuvieron en los inicios de esta alianza en 2019.

La lista incluye a organizaciones sin ánimo de lucro de Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Guatemala, y Stelling y sus socias esperan que aún se sumen más de otros países latinoamericanos.

Forman parte de AVA las organizaciones de EE.UU. New Land Theatricals, Healthy Bella's, Goleadoras, Luna Cale y M Foundation, así como la estadounidense-canadiense Show Me Your World y la venezolano-estadounidense Venezuelan American Endowment for the Arts.

Ecuador está representado por The Nobis Foundation; Colombia por Compartir por una Vida, Casa de la Madre y el Niño, Fundación Colombianitos, Fundación Juanfe y Hogar Bamby.

De Perú están Sacred Valley Project, Kantaya, Asociación Cultural DI y Fundación OLI; de México, Fundación Becar, y de Guatemala, Funsepa.

Las más numerosas son las ONG venezolanas: Friends of the Children of Venezuela, America Developing Smiles, Trazando Espacios, Autismo en Voz Alta, Fundación Madre M Luis Casar, Fundación Venezolana contra la Parálisis Infantil, Alimenta la Solidaridad, Construyendo Futuros, For a Brighter Venezuela y Fundación Manitas Amarillas.

Stelling dice que alrededor de un millón de niños latinoamericanos se han beneficiado directamente del trabajo de las organizaciones detrás de la II Gala Benéfica Panamericana, y el número de beneficiarios indirectos es mucho mayor.

En relación a la primera gala, celebrada en la sede de la agrupación New World Symphony, con capacidad para 500 espectadores, mientras que el aforo del Adrienne Arsht Center es de 1,800, no sólo han aumentado las organizaciones involucradas, sino también los patrocinadores, que están encabezados por las firmas ATR Luxury Homes y Adonel Concrete.

Paquito D'Rivera y la empresaria y filántropa Isabel Novoa, fundadora de Nobis Foundation, serán distinguidos durante la gala.