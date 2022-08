Nueva York pudiera tener dos senadores dominicanos por primera vez en su historia

La política se ha reactivado en Nueva York con las elecciones primarias de este martes en las que tanto el Partido Demócrata como el Republicano buscan elegir a sus candidatos oficiales para las elecciones de noviembre de 2023.

Dependiendo de los resultados de esta noche, la ciudad pudiera tener por primera vez en su historia, dos senadores dominicanos. Los candidatos para ocupar estos espacios son Miguelina Camilo por el distrito senatorial 33 de El Bronx y Ángel Vásquez, por el distrito senatorial 31 del Alto Manhattan.

Los colegios electorales en toda la ciudad abrieron sus puertas a las 6 am, y estarán abiertos hasta las 9 pm, cuando iniciará el conteo de los votos.

Miguelina Camilo

Es una aboga dominicana oriunda de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, miembro de la Asociación Dominicana de Abogados, (DBA por sus siglas en inglés), y presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del El Bronx, siendo la primera dominicana en ocupar el cargo.

La dominicana es hija de bodegueros y recibió su Juris Doctor de la Facultad de Derecho de Nueva York y su Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York.

Camilo se desempeñó como consejera asociada de la Oficina del Consejero General de la Junta Electoral en la ciudad de Nueva York, donde la oficina está encargada de hacer cumplir la ley electoral de NY en todos los asuntos relacionados con la búsqueda de un cargo público.

En 2016 fundó Camilo Law Firm, P.C. para asesorar en asuntos familiares y matrimoniales, incluida la representación de clientes indigentes como abogado 18B.

Es cofundadora de Legal Mentorship Bridge for Bronx Youth (LMBBY) en asociación con la Asociación de Abogados de Mujeres del Bronx, la Asociación de Abogados del Condado de Bronx, iMentor y Here to Here. A través de este programa, los jueces y profesionales se ofrecen como mentores para estudiantes de secundaria.

Ángel Vásquez

También busca ocupar un espacio en el Senado de Nueva York. El joven emigró desde República Dominicana al Alto Manhattan junto a sus padres en el 1993.

La madre de Ángel empezó como limpiadora de oficinas y hoteles en Nueva York y su padre como trabajador de una fábrica y taxista de la ciudad. Ambos se convirtieron en dueños de pequeños negocios a mediados de la década de 2000 y lograron materializar su visión del sueño americano para Ángel y su hermano menor.

Al graduarse de la secundaria, el dominicano asistió a la prestigiosa Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, donde estudió Relaciones Industriales y Laborales. Tras graduarse, Ángel trabajó como profesor de inglés en una escuela secundaria en Denver, Colorado, educando predominantemente a niños latinos y negros de bajos ingresos.

En 2013 regresó a Washington Heights con su experiencia de profesor y se inscribió en la Escuela de Relaciones Públicas e internacional en Columbia University. Allí obtuvo su Maestría en Administración Pública con enfoque en políticas educativas.

Ángel sirve como asesor principal de políticas en el United Federation of Teachers, el sindicato de maestros en la ciudad de Nueva York con más de 190,000 miembros.

El dominicano también fue nombrado en la lista de City & State New York de 40 profesionales en ascenso bajo la edad de 40 en el 2019.

Ambos candidatos han sido respaldados por el liderazgo demócrata de la ciudad, y por el congresista Adriano Espaillat quien también busca su reelección en el distrito 13 de Manhattan, donde es representante y congresista.