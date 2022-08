Times Square tendrá desde hoy letreros que dicen que es zona libre de armas

Nueva York comenzará este miércoles a colocar letreros en la popular zona comercial y turística de Times Square para informar a residentes y visitantes que es un área libre de armas de fuego, como dispone la ley que entra en vigor el 1 de septiembre.

Por el momento, los letreros aún no han sido desplegados, según pudo constatar Efe.

Las autoridades van a informar a los neoyorquinos sobre otros lugares específicos, que la nueva ley estatal considera sensibles y "sin armas", como parques, escuelas y universidades, bibliotecas, templos, teatros, la red del metro, bares y otros lugares donde no se permiten las armas, de acuerdo con la legislación aprobada el pasado 1 de julio y firmada pocas horas después por la gobernadora Kathy Hochul.

La legislación dejó en manos del Concejo Municipal definir los límites de lo que se considera Times Square, visitada por más de 300,000 personas cada día, y hay una propuesta de ley que debe ser votada en esta legislatura municipal.

La nueva ley de Nueva York fue en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que a finales de junio avaló que se puedan portar armas en público en todo el país, derogando así una ley de 1973 de este estado, tras una demanda interpuesta por Robert Nash y Brandon Koch, y la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York, filial de la Asociación Nacional del Rifle.

Según informó el Ayuntamiento, los letreros con el mensaje "Times Square, zona libre de armas" irán acompañados por un dibujo de una pistola bajo un círculo rojo de prohibido y se colocarán entre las avenidas octava y sexta desde la calle 40 y 53, en el oeste de la ciudad y en las calles aledañas, entre la octava y novena, desde la calle 40 a la 48, lo que incluye el terminal de autobuses de Port Authority.

Estos límites están contenidos en la propuesta que evalúa el Concejo para definir la demarcación de Times Square y hasta que se aprueben los letreros serán temporales.

The Bruen decision may open a river feeding the sea of gun violence, but we're doing everything we can to dam it.



Starting September 1, Times Square is a gun free zone.



The safety and security of 8.8 million people is my responsibility and we will protect our people. pic.twitter.com/rIehO05u3b — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) August 31, 2022

"Desde los días en que veía películas de vaqueros cuando era niño, nunca pensé que dejar su arma tras la puerta se convertiría en una realidad en el estado de Nueva York", fueron hoy las primeras palabras del alcalde Eric Adams, quien destacó que en lo que va año se han incautado más de 4,700 armas de fuego en la ciudad y han aumentado los arrestos vinculados con ese tema.

"Estamos tratando un momento surrealista con una respuesta real”, indicó en una conferencia de prensa que ofreció conjuntamente con la gobernadora Kathy Hochul, la presidenta del Concejo y la jefa de la Policía Keechant L. Sewel

Los letreros se colocarán en cada entrada a Times Square informando que es una zona libre de armas y que "los portadores con licencia y otros no pueden ingresar con un arma de fuego a menos que la ley los autorice especialmente", recordó el alcalde. Los que violen la ley pueden enfrentar cárcel.

La ciudad también lanzará mañana un sitio web con preguntas frecuentes (FAQ, en inglés) para educar a los neoyorquinos sobre la ley.

Adams, que llegó a la Alcaldía con un mensaje claro de que lucharía contra la violencia en la Gran Manzana, criticó la "decisión radical del Supremo" y aseguró que "alimenta este mar de violencia armada" que vive la nación.

La ley, que entra en efecto el jueves, endurece los requisitos para obtener un permiso para el porte de armas, ya que exige una verificación de antecedentes más completa del solicitante, incluyendo sus redes sociales, y exigirá un curso de capacitación de 16 horas para asegurar de que tengan las habilidades y el conocimiento necesario para llevarlas y almacenarlas, entre otros requisitos.

El 4 de septiembre entrará además en vigor la ley que aumenta de 18 años a 21 años la edad para comprar un arma semiautomática, y que fue aprobada luego de la masacre ocurrida el pasado mayo en Búfalo, al norte del estado, que dejó 10 muertos y 3 heridos.