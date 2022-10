Reabren varias escuelas de la "zona cero" en Florida a tres semanas del paso de Ian

Varias escuelas públicas del condado Lee, en el suroeste de Florida (EE.UU.) y donde Ian tocó tierra hace casi tres semanas causando una gran destrucción, reabrieron este lunes mientras las autoridades aún asisten "puerta a puerta" a los afectados por un huracán que causó en este estado la muerte de 109 personas.

"¡Estamos abiertos! 13 escuelas están dando la bienvenida a los estudiantes de regreso a clases. Estamos emocionados de tener a todos de vuelta en el campus", dijo este lunes en Twitter Christopher Bernier, superintendente del distrito escolar de Lee.

Otras 16 escuelas del distrito, que tiene más de 90,000 estudiantes distribuidos en un centenar de centros educativos, reabrirán este martes, y así lo hará paulatinamente el resto durante esta semana.

Según informaron en un comunicado las autoridades de este distrito escolar, el noveno más grande de Florida, para que los estudiantes regresen a las escuelas cada edificio debe cumplir con nueve criterios de seguridad.

Entre estos está la calidad del aire tras el paso del huracán, cuyas pérdidas materiales se estiman entre 40,000 y 60,000 millones de dólares en todo el estado.

"Muchos de ustedes han preguntado ¿por qué mi escuela aún no está abierta? Establecemos nueve criterios de seguridad y no abriremos una escuela hasta que se cumplan los nueve criterios. Esto no significa que su escuela haya reprobado estos criterios. Nuestro mayor obstáculo para la mayoría de las escuelas es la prueba de calidad del aire", manifestó Bernier en el comunicado.

El superintendente aseguró que los autobuses escolares actualmente "están funcionando" y pidió "paciencia y comprensión", sobre todo a los padres y estudiantes de Sanibel y otras islas que quedaron totalmente destruidas por Ian y que tardarán un poco más en abrir.

Hasta el momento, la cifra oficial de víctimas mortales por el huracán Ian en Florida es de 109, casi la mitad de ellas registradas en el condado de Lee, de acuerdo a la contabilidad que lleva la comisión de médicos forenses de este estado.

Tal como han revelado algunos medios, la mitad de las muertes han sido por ahogamiento, debido a la marejada ciclónica que hizo subir el nivel del mar varios metros y anegó localidades enteras.

Ian tocó tierra en Cayo Costa, en el suroeste de Florida, el pasado 28 de septiembre con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y cruzó la península floridana de oeste a este para salir al Atlántico e impactar después en Carolina del Sur.

En un comunicado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) indicó este lunes que la entidad ha proporcionado más de 446 millones de dólares en subvenciones a los hogares afectados en Florida.

Según esta agencia gubernamental, los especialistas en sobrevivientes de desastres "van de puerta en puerta" para ayudar a los damnificados a registrarse de cara a recibir asistencia. Hasta la fecha, estos equipos han interactuado con 26,500 personas.

Otros datos suministrados por FEMA indican que hasta la fecha el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP, en inglés) ha recibido más de 39,000 reclamos y ha pagado más de 82 millones a los titulares de pólizas, incluidos 59 millones en pagos por adelantado.

Asimismo, la "Operación Techo Azul", un servicio gratuito para propietarios de viviendas, ha instalado 2,232 cubiertas en los condados de Charlotte, Collier, Desoto, Lee y Sarasota. EFE