Director de Amazondice que los despidos continuarán hasta el próximo año

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, comunicó a sus empleados en una carta que los despidos en su empresa -donde trabajan alrededor de 1,5 millones de personas y es una de las mayores empleadoras de EE.UU.- continuarán hasta el próximo año.

Esta semana, la compañía empezó a informar a empleados de diversas divisiones que iban a ser despedidos y, según The New York Times, el plan de Amazon es echar a unos 10,000 trabajadores.

En una carta interna a la que tuvo acceso el medio especializado CNBC, Jassy destacó que este recorte de personal ha sido "la decisión más difícil" que ha tomado la empresa en los últimos años.

"No se me escapa ni a mí ni a ninguno de los líderes que toman estas decisiones que estos no son solo puestos que estamos eliminando, sino personas con emociones, ambiciones y responsabilidades cuyas vidas se verán afectadas", anotó.

Jassy dijo que los despidos se extenderán hasta 2023, ya que la compañía aún se encuentra en medio de su proceso de planificación operativa anual.

"Aún no hemos concluido exactamente qué otras funciones se verán afectadas (sabemos que habrá reducciones en nuestras tiendas y organizaciones de los sectores de Personas, Experiencia y Tecnología), pero cada líder se comunicará con sus respectivos equipos cuando tengamos los detalles definidos”.

El miércoles, el mismo medio filtraba una carta del jefe de hardware de Amazon, Dave Limp, en la que se anunciaba despidos de algunos empleados en su unidad de dispositivos y servicios.

Amazon es la última compañía en unirse a la larga lista de tecnológicas que han optado por despidos masivos.

Este mes, Meta -compañía matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger- anunció que despedirá a 11,000 trabajadores, el 13 % de su plantilla; Elon Musk, el hombre más rico del mundo y el nuevo propietario de Twitter, despidió a la mitad del personal de una plantilla de unas 7,500 personas en todo el mundo.

Mientras que la compañía de alquiler compartido de vehículos con chófer Lyft dijo que recortaría el 13 % de sus empleados y Stripe, una plataforma de procesamiento de pagos, dijo que eliminaría el 14 % de sus empleados, aproximadamente 1,100 puestos de trabajo.