Dos niñas muertas y dos niños en estado crítico en un incendio en Nueva York

Dos niñas murieron este viernes en Nueva York y otros cuatro menores resultaron heridos, dos en estado crítico, tras un incendio que estalló en su vivienda en el distrito de Staten Island, confirmó el Departamento de Bomberos (FDNY).

Al llegar a la residencia, poco después de las diez de la mañana, hora local, los bomberos encontraron que los niños estaban atrapados en el segundo nivel de la residencia.

At 1018 call came reporting fire at 1048 Van Duzer St on SI. #fdny arrived to fire & reports of kids trapped on 2nd floor. Members put out fire, rescued victims. 8 total patients from fire. 2 deceased children, two kids crit condition,2 teens minor injuries,1 FF w minor injuries pic.twitter.com/eoXLTE6OS1 — FDNY (@FDNY) December 23, 2022

"Todo el segundo piso estaba tan envuelto en llamas que el fuego bajaba por las escaleras. Encontramos a las víctimas adentro, todas inconscientes”, dijo el jefe de bomberos de Staten Island, John Hodgens, que no dio detalles sobre el origen del incendio.

Una niña de cinco años fue declarada muerta en el lugar y otra de seis en el hospital donde habían sido trasladados, mientras que dos niños de cinco y 10 años están en estado crítico. Por otra parte, dos adolescentes sufrieron heridas leves en el incendio en el que un bombero también resulto herido de levedad.

La comisionada del FDNY, Laura Kavanagh, dijo que se cree que los niños son hermanos y que su madre está recibiendo apoyo psicológico en el hospital.

“Ciertamente podemos decir hoy que el corazón de la ciudad está roto. Esta es realmente una tragedia indescriptible para esa familia, para el vecindario, para la comunidad local y para toda nuestra ciudad”, aseguró Kavanagh.