Buscar el amor no es imposible en el foro de la derecha en EE.UU.

El amor y los negocios comparten espacio en el principal foro anual de la derecha en EE.UU., la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), de la mano del expositor de la aplicación de citas "The right stuff".

Este puesto se abre paso entre otros que se centran en temas más sesudos como "el peligro comunista de China" o la lucha de los activistas antiaborto en el Centro de Convenciones de National Harbor, donde se celebra la CPAC, en las afueras de Washington DC.

En el puesto se encuentra uno de sus fundadores, John McEntee, que en el pasado trabajó en la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021), antes de convertirse en casamentero.

"Mucha gente aquí puede decir: tomémonos unas bebidas en la CPAC", sugirió en declaraciones a EFE sobre el uso en este foro de su aplicación, que funciona de manera a similar a otras de citas.

McEntee explicó que durante esta conferencia se les ha acercado gente que les han reconocido porque utilizan su aplicación en el móvil.

Y es que quién decía que el amor no se puede mezclar con los negocios.

"Lo correcto"

El Tinder para encontrar el amor

The Right Stuff es una aplicación de citas gratuita (eso sí, de momento únicamente accesible a través de invitación) que ha sido ideada por el exasesor del antiguo presidente de los EE.UU. Donald Trump, John McEntee, y publicitada en Washington DC por la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

Además, según se sabe, el multimillonario tecnológico conservador Peter Thiel ha invertido más de 1500 millones de dólares en su desarrollo. En su momento, aparecerá mucho revuelo en redes por la forma de presentarse.