Denver crea "espacios de descompresión" para estudiantes aún estresados por la pandemia

Las Escuelas Públicas de Denver (DPS) abrieron hoy miércoles su primer "espacio de descompresión" en un establecimiento educativo con mayoría de alumnos latinos para que esos estudiantes puedan desahogarse de las tensiones emocionales generadas por el desproporcionado impacto que la reciente pandemia tuvo en la comunidad hispana.

Tony Abel-Pype, maestro en DPS desde 2009 e impulsor del proyecto, explicó que el nuevo espacio es un lugar "al que uno va cuando necesita un minuto para calmarse o para encontrar inspiración".

Abel-Pype, instructor de liderazgo cívico juvenil en la Academia Kunsmiller de Artes Creativas (KCAA) de DPS, trabajó durante los últimos dos años con 12 estudiantes de nivel secundario para definir una respuesta apropiada dentro de las escuelas a los desafíos de salud mental entre los alumnos latinos.

Tras revisar espacios similares ya en uso en algunas universidades, los estudiantes primero diseñaron su propio "espacio" y luego gestionaron un subsidio de 15.000 dólares para construirlo. La sala (siempre supervisada por un adulto) incluye un costal de kickboxing, guitarras con amplificadores, colchonetas de yoga y arte tridimensional.

"Es supergenial. Creo que será una herramienta importante que los estudiantes usarán para relajarse y tomar un respiro del estrés de la escuela secundaria", dijo en un comunicado Piper Morian, una estudiante de undécimo grado que participó en el diseño del nuevo espacio.

Para facilitar la "descompresión", el espacio incluye un mural de la artista local Zaida Sever, graduada de KCAA y ahora estudiante universitaria preparándose para ser maestra de arte.

Sever, nacida y criada en Colorado, comenzó su carrera artística precisamente en la escuela secundaria al asistir a un taller de arte en una organización no lucrativa de Denver. Ella describe su estilo como "un libro de cómics impresionista".

El mural, señaló Sever, es un "estudio artístico de las emociones" que a la vez permite "celebrar nuestra identidad y nuestras conexiones".

La KCAA cuenta con casi 900 estudiantes, con un 80 % de alumnos latinos y 82 % de alumnos provenientes de familias de bajos recursos. El establecimiento está ubicado en el vecindario Harvey Park, en el oeste de Denver, donde el 60 % de los residentes son hispanos, uno de cada tres de ellos inmigrante (principalmente de México).

Según la organización nacional Mental Health America (reporte de enero de 2023), durante la pandemia de covid-19 Colorado fue el estado con el más alto porcentaje (23,5 %) de personas con problemas de salud mental.

La misma fuente indica que actualmente la situación solo mejoró levemente (el porcentaje se redujo a 23.1 %), pero lo suficiente para superar a Washington, Ohio, Oregón, Virginia del Oeste y Utah. El estado con la menor proporción de personas con problemas de salud mental sigue siendo Nueva Jersey (16.3 %).

Por su parte, un reporte de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) con datos de 2022 indica que los jóvenes latinos en Colorado son "significativamente más proclives" a experimentar problemas de salud mental que los no latinos: 31 % de los menores de edad en Colorado son latinos, pero los latinos representan el 38 % de los jóvenes que son tratados por temas relacionados con salud mental.

El "espacio de descompresión" en KCAA (que será duplicado en otras escuelas cuando se cuente con los fondos necesarios) estará abierto a toda la comunidad escolar, no solamente los estudiantes. Según DPS, "no será un espacio de encuentros para no ir a clases".