Rescatan a un marinero y a su perra tras varios meses varados en el Pacífico

Un marinero australiano y su perra fueron rescatados en el Océano Pacífico Sur después de pasar varios meses a la deriva comiendo pescado crudo y tomando agua de lluvia, según informaron los rescatistas a medios australianos el fin de semana.

El marinero, identificado como Tim Shaddock, de 51 años, y su perra Bella partieron en abril de La Paz, México, hace tres meses, hacia la Polinesia Francesa. Un mes después de zarpar una tormenta golpeó su catamarán y destruyó los dispositivos electrónicos, según recoge NBC News.

La falla evitó que pudieran comunicarse para pedir rescate o seguir con su travesía de unos 6,000 kilómetros.

Shaddock aseguró que él y su mascota sobrevivieron los tres meses en el mar comiendo pescado crudo y bebiendo agua de lluvia.

Ambos fueron rescatados por un atunero mexicano durante el fin de semana, según informó 9News.

"Ha sido un calvario (...) He estado solo en alta mar por mucho tiempo", dijo Shaddock, en un vídeo publicado por el Canal Nueve de la televisión australiana, donde aparece muy delgado, con barba tupida canosa y los cabellos largos, pero lúcido al precisar que solo necesita ahora "un descanso y una buena comida".

"Solo necesito descansar y comer bien porque he estado solo en el mar mucho tiempo", dijo, y agregó: "No he tenido comida, suficiente comida, durante mucho tiempo".

El médico que trató al marinero en el barco de arrastre le dijo al medio que el hombre tenía "signos vitales normales".

Shaddock y Bella fueron vistos la semana pasada por un helicóptero que acompañaba a un barco atunero, que regresaba a México, explica 9News. No está claro cuándo el marinero salió de México por primera vez y dónde fueron rescatados él y el animal.

La embarcación que los rescató regresaba a la costa oeste de México, donde el marinero recibiría atención médica adicional.

El hombre dijo que evitó las quemaduras solares refugiándose bajo el toldo de su bote.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/17/marinerorescatado-a52df9fc.jpg Fuente externa (TIM SHADDOCK CUANDO FUE RESCATADO.)

"Si te quemas con el sol, eso afecta tu capacidad para regular la temperatura de tu cuerpo", dijo Mike Tipton, un profesor de fisiología en el laboratorio de ambientes extremos de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido citado por NBC News. Agregó que, de lo contrario, Shaddock podría sudar hasta 1 o 2 litros por hora.

"Si no haces absolutamente nada y descansas y te mantienes fresco, puedes salirte con la tuya con menos de 110 a 220 mililitros de agua al día", dijo.

Encontrar a Shaddock fue como una "aguja en un pajar" en el enorme Océano Pacífico, dijo Tipton, especialmente porque el helicóptero ni siquiera lo estaba buscando activamente: "Fue una combinación de suerte y el comportamiento correcto", agregó.

Este calvario marítimo protagonizado por Shaddock recuerda a la película "Náufrago" (Cast Away), protagonizada por Tom Hanks, sobre la historia de un hombre que pasa varios años en una isla del Pacífico.



En enero de 2014, el náufrago salvadoreño José Salvador Alvarenga fue rescatado en Islas Marshall tras sobrevivir unos 13 meses en alta mar a base de comer carne cruda de aves y pescados y bebiendo sangre de tortuga, sus propios orines y agua de lluvia.

