Jefe policial de Miami se disparó tras discutir con su esposa

El jefe del Departamento de Policía de Miami-Dade se encuentra en condición estable tras ser operado en un hospital del área de Tampa, informó el lunes la alcaldesa del condado Miami-Dade en medio de reportes de medios locales de que se había disparado a sí mismo.

Alfredo "Freddy" Ramirez, de 52 años, estaba en Tampa para una conferencia de policía, según las autoridades.

"Luego de sufrir una herida grave en Tampa ayer, el jefe Ramirez se encuentra hospitalizado y en condición delicada, pero estable", indicó Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade. "Lo único lo que importa en este momento es el bienestar del jefe Ramirez".

El jefe de policía del condado Hillsborough, Chad Chronister, dijo al canal de televisión de Tampa WFLA que Ramirez se disparó a sí mismo el domingo por la noche durante una disputa doméstica después de detener su automóvil en la carretera interestatal 75 al sur de Tampa, donde se llevaba a cabo la conferencia policial.

El diario Miami Herald y el canal WPLG publicaron que la esposa de Ramirez, Jody, viajaba con él en ese momento.

The Associated Press no ha confirmado de forma independiente esas afirmaciones.

Ramirez supervisa la agencia de policía más grande del sureste de Estados Unidos.

"Las agencias policiales locales nos han informado que nuestro director, Alfredo ´Freddy´ Ramirez, ha sufrido una herida grave en el área de Tampa", se lee en un comunicado del Departamento de Policía de Miami-Dade. "Les pedimos por favor mantenerlo en sus oraciones".

El comunicado indica que el "incidente" es investigado por la Patrulla de Caminos de Florida y el Departamento de Policía de Florida.

De momento las autoridades no han dado detalles sobre el incidente o cómo sucedió.

"Proporcionaremos información a medida que esté disponible", dijo el comunicado.

Una portavoz de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo a la AP que la alcaldesa viajó a Tampa después del incidente para "apoyar al jefe Ramirez y su familia". Ella refirió todas las demás preguntas al respecto a la agencia de investigación policial del estado.

El Herald citó fuentes policiales no identificadas que dijeron que la policía de Tampa había interactuado con Ramirez en el hotel JW Marriott, donde se realizaba la conferencia, el domingo por la noche después de un reporte sobre un altercado.

Según WPLG, Ramirez y su esposa salieron del hotel alrededor de las 6:30 de la tarde del domingo y empezaron a discutir. Un testigo vio a Ramirez ponerse una pistola en la boca y decidió llamar al 911, informó la estación. Sin embargo, cuando llegó la policía de Tampa, la pareja negó la versión del testigo, quien ya se había ido.

Ramirez tiene 27 años de experiencia en la agencia policial de Miami-Dade. En mayo, anunció su intención de presentarse a las elecciones para el nuevo puesto de sheriff en 2024, lo que indica su deseo de seguir siendo el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley.