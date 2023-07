Padres le cobran a su hija por vivir en casa y son criticados en redes sociales

En Estados Unidos, algunos padres ven normal el hecho de cobrar a sus hijos cuando ya son adultos por vivir en casa.

Este es el caso de la pareja tiktoker estadounidense @bar7ranch. Ambos han preguntado a su público, a través de su cuenta de TikTok, si instan a que su hijo pague el alquiler de la casa.

El padre dijo que desde que su hija se graduó le habló a ella sobre el alquiler. La mujer aprovechó para decir entre alguna risa que pensaba que era un poco duro: "Solo un poco".

El hombre asegura que "200 dólares al mes es bastante barato para vivir como un gusano en la casa de tus padres", mientras que ella coincide con él en que "es más barato de lo que come".

El padre apunta que el precio de lo que come su hija es de 300 dólares al mes: "Son 200 dólares si ella quiere comprar sus propias cosas... ¿qué piensas sobre cobrar a nuestros hijos adultos?".

La madre insiste en que creen que es "una buena lección" para que aprenda a pagar.

Críticas

El video ya cuenta con más de 17,000 me gustas y más de 7,000 comentarios. Destacan los de los usuarios que han mostrado su desacuerdo con respecto a que su hijo pague una especie de alquiler por vivir en casa cuando sea adulto: "Un rotundo no. Sé que es raro, pero siempre ayudaré a mis hijos sin importar la edad", "nunca le cobraría a mi hijo", "eso es cruel".

Otros, sin embargo, apoyan la iniciativa de estos padres: "Sí, mis padres me dijeron que si no voy a la escuela pago un alquiler", "hice lo mismo con mi hija y no me importa si a alguien no le gusta", "me gradué en 2001 y le pagaba a mi madre 500 dólares mientras trabajaba e iba a la escuela", "una buena manera de enseñarles lo que se encontrarán en la vida".