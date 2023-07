Niño de 10 años acusado de homicidio será juzgado como adulto

Un niño de 10 años acusado de homicidio doloso en primer grado por la muerte de su madre será juzgado como adulto en un tribunal de circuito del Condado de Milwaukee. La jueza Jane Carroll dio el visto bueno para que el caso continúe con una audiencia preliminar el próximo 5 de septiembre.

La jueza basó su decisión en que el niño no había recibido un "diagnóstico psicológico relevante" y había demostrado capacidad de aprendizaje, lo que llevó a considerarlo competente para proceder con el juicio.

El caso ha generado controversia debido a que el sistema judicial de adultos ofrece menos recursos a los niños, cuyos cerebros aún no se han terminado de desarrollar y no pueden comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Sin embargo, según la ley estatal de Wisconsin, los niños de hasta 10 años deben ser juzgados como adultos por delitos graves como el homicidio.

Inicialmente, el niño fue acusado de homicidio culposo en primer grado en 2022, pero la acusación fue elevada a homicidio intencional en primer grado en enero de 2023 después de que admitiera ante la Policía que le disparó a su madre. En noviembre de 2022, el niño conmocionó a la comunidad al disparar y matar a su madre en Wisconsin después de que ella se negara a comprarle unos auriculares de realidad virtual. Desde entonces, el caso ha sido objeto de gran escrutinio público debido a la edad del acusado y al hecho de que está siendo juzgado como adulto.

Las dos psicólogas que testificaron en el tribunal discreparon sobre la capacidad del niño para comprender los conceptos del juicio. La doctora Karyn Gust-Brey afirmó que el niño demostraba capacidad para entender los procedimientos judiciales y términos afines, aunque registraba leves distorsiones de la realidad que no afectaban su capacidad de comprensión. Por otro lado, la doctora Antoinette Kavanaugh declaró que era crucial llevar a cabo preguntas de seguimiento, ya que los niños de esta edad pueden repetir frases sin entender su significado. Kavanaugh expresó preocupación sobre la verdadera comprensión del niño y no cree que mejore en un año.

Los abogados del niño habían manifestado anteriormente su interés en solicitar una exención inversa, un mecanismo para enviar al niño al tribunal de menores. Sin embargo, Angela Cunningham, una de las abogadas que representa al niño, no quiso hacer comentarios sobre dicha exención el pasado miércoles.

El caso continuará captando la atención pública mientras se dirige hacia la audiencia preliminar programada para septiembre, donde se espera que se definan los siguientes pasos en el proceso judicial del joven acusado.

