Invitaciones de la Parada Dominicana de El Bronx fueron vendidas ilegalmente para obtener visas a EE.UU.

Steve Santana, miembro de la Parada Dominicana de El Bronx, aseguró este martes que una mujer, a la cual identificó como Yoselin Espinal, vendió las cartas de invitación a la Parada por 1,000 dólares cada una. Dichas cartas permitirían a personas de Montecristi utilizarlas para solicitar visas de paseo en la embajada.

Santana indicó que Espinal fue a las oficinas de la organización junto a Víctor José Crespo, alcalde de Villa Elisa en Montecristi, y confirmó que cobraron por las cartas.

"El alcalde de Villa Elisa, Víctor José Crespo, junto a la señora Yoselin Espinal fueron a la oficina diciendo que debíamos devolverles su dinero porque ellos dieron 18 mil dólares para la carroza y tenían esa deuda. Ella pidió 30 cartas y las vendió a 30 personas. Ella lo dijo ahí en la oficina", dijo Santana a Diario Libre, asegurando que la propia señora fue quien mencionó la cantidad que cobró.

"Ella cometió un fraude ahí, porque esa carta no es para pedir dinero. Si usted quiere invitar a alguien de su entorno para que participe con usted, se la entrega como regalo. No es para venderla", expresó Santana.

Indicó que la Parada no cobró a nadie por las cartas de invitación y que tiene pruebas de la cantidad de cartas que Espinal solicitó para su gente.

También dijo que otras 400 cartas fueron falsificadas en Montecristi.

"Nosotros no hemos dicho en ningún momento que esas cartas son visas, no son visados. Nosotros no somos consulados y eso no es una carta consular. Es una invitación formal a todo el mundo, al cónsul de aquí de Nueva York se le envían, se le entrega una carta de invitación donde se detalla todo lo que va a pasar en esa semana, en ese mes", destacó Santana.

Se desligan de los hechos

"Nosotros no vendemos cartas en ningún momento. Les dijimos que no tenemos visas para nadie, pero ellos lo vieron como una forma de obtener visas", dijo Santana, desligando a la Parada Dominicana de El Bronx de cualquier hecho que la vincule con el cobro de dinero.

Aseguró que es la primera vez en 34 años que algo así ocurre, indicando que el tema de la falsificación de las cartas se salió de control.

"Falsificaron más de 400 cartas, no lo digo yo, lo dicen ellos que están allá. Y las cartas las vendieron por 1,000 y 2,500 dólares cada una. Es la primera vez que algo así sucede. Nunca antes se le había dedicado la Parada a una provincia y nunca había ocurrido esto. Siempre se ha dedicado a diferentes provincias en las que las autoridades tienen interés en participar", aseguró.

"Ellos cometieron un fraude. Ella invirtió 18 mil dólares, según ella misma dice, en carrozas, pero vendió más de 30 cartas a mil dólares cada una. Recuperaron su dinero, y eso es lo que quiero que la gente entienda. Nosotros hacemos la invitación, pero no vamos y vendemos", destacó Santana.

Santana dijo que un grupo de los afectados llamó a la embajada para denunciar el tema de las cartas y que debido a esto el proceso fue cancelado.

"Llamaron a la embajada para denunciar eso. Ellos mismos crearon esta situación, no nosotros. Nosotros damos la invitación para que puedas invitar a tu gente. Si tu gente no califica, ya no es asunto nuestro, porque no podemos calificarlos. La Parada no tiene autoridad para eso, para nada de eso", finalizó Santana.