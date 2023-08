Los pioneros del hiphop toman Nueva York para festejar los 50 años del género

Wu-Tang Clan, Run DMC, Snoop Dogg, Fat Joe, Eve, Lil Kim, o Queen Latifah son algunos de los pioneros y pioneras del hiphop que tomarán en los próximos días los escenarios y las calles de Nueva York para festejar los 50 años de este género musical que nació en El Bronx.

En el epicentro de los festejos está el número 1520 de Sedwick Avenue, un edificio de viviendas públicas donde, el 11 de agosto de 1973, un joven inmigrante jamaicano, Clive Campbell, conocido como DJ Kool Herc y hoy considerado "padre del hiphop", decidió hacer innovaciones que resultaron trascendentales mientras pinchaba discos en una fiesta.

Frente a esa cuna del hiphop del El Bronx, que con su humilde fachada de ladrillo rojo disfruta de la misma calificación de patrimonio histórico que el Empire State, habrá una fiesta callejera o "block party" el 12 de agosto, broche de un ciclo gratuito que pondrá a bailar a los cinco distritos de la Gran Manzana.

Las fiestas callejeras, que contarán con graffiti, DJ y, por supuesto, maestros de ceremonias o MC, empiezan el 5 de agosto en Brooklyn, a un bloque de la casa en la que creció uno de sus raperos más ilustres, The Notorious B.I.G.; y el 6 de agosto será en Queens, cerca de donde que se criaron otros dos, Nas y Mobb Depp.

Todavía no se han dado a conocer las dos fiestas restantes para Staten Island ni Manhattan en esta iniciativa que fue anunciada con regocijo por el alcalde, Eric Adams, fan confeso de esta música, junto al rapero KRS One, una de las voces más respetadas de la vieja escuela del hiphop y que se dedica a preservar su legado.

Un verano de conciertos

Hay más eventos gratuitos programados por el 50 aniversario, como un festival encabezado por Wu-Tang Clan en Knockdown Center (Queens) el 10 de agosto, que al poco de estar disponible ya tenía lista de espera, y otro concierto protagonizado por un miembro de ese grupo, Raekwon, en Stapleton Park (Staten Island) el 11 de agosto.

Además, el selectivo Lincoln Center (Manhattan) acoge una semana del hiphop, que el 9 de agosto contará con una sesión "mixtape" del DJ J.PERIOD junto a los raperos Rakim y Big Daddy Kane.

Aunque, sin duda, la mayor expectación la despierta el megaconcierto "Hip Hop 50 Live" en el Yankee Stadium (El Bronx) el 11 de agosto, con entradas a partir de 95 dólares, que reunirá a Run DMC, Snoop Dogg y Fat Joe, a "reinas del hip hop" como Eve y Lil Kim o al mismísimo DJ Kool Herc y su hermana Cindy Campbell.

También es notable el festival Rock The Bells en el estadio Forest Hills (Queens) el 5 de agosto, con entradas a partir de 92 dólares, en el que figuran también Run DMC junto a LL Cool J, Queen Latifah, Ludacris, Method Mand y Redman o De La Soul.

Y en el Barclays Center (Brooklyn) harán parada este mes varios iconos para celebrar sus propios aniversarios, como el rapero 50 Cent, con Busta Rhymes y Jeremih (9 agosto), Chance the rapper (26 agosto) y Soulja Boy (31 agosto).

Arte, por encima de todo

No todo es música: la ciudad ha impulsado una iniciativa para crear 50 murales repartidos por sus distritos a modo de "homenaje a los pioneros del hiphop" a través del graffiti", y cuyos autores serán seleccionados por una organización sin ánimo de lucro.

En diferentes instituciones, como el Bronx Museum of The Arts, o el Museum of the Moving Image, hay previstas exposiciones, y también en la Biblioteca Pública de Brooklyn, que ha dedicado una ambiciosa muestra a un famoso vecino, el rapero Jay-Z, con grabaciones, ropa, premios y fotos del también empresario y compositor.

Aparte de eso, la empresa mediática Mass Appeal, que engloba la discográfica del mismo nombre propiedad del rapero Nas, ha organizado una experiencia inmersiva llamada "Hip Hop til infinity" (hasta el infinito) en el Hall des Lumières (Brooklyn) que hace un recorrido por el género, desde "el parque, al escenario, a internet".

Esa empresa fue responsable de una popular exposición fotográfica que cerró recientemente en el centro Fotografiska, y que seguía la evolución del género a través de sus personajes, lugares y símbolos, desde la calle y la violencia hasta ser un negocio multimillonario.

Aunque, como reivindicó KRS One hace casi 30 años en su famoso "Step into a world", la esencia del hiphop es simple: "Deja de gastar tu dinero en el márketing / y bonitos envoltorios que empujan los sueños hacia el diablo / un MC bueno es un MC bueno / con o sin contrato discográfico, todos pueden verlo / y ese es KRS, hijo".