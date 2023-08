Las incongruencias en la entrevista a Alberto Piña por avión accidentado de Red Air

En junio de 2022 el vuelo 203 de la aerolínea dominicana Red Air se accidentó al llegar al aeropuerto de Miami, Florida. El informe final sobre el hecho se dará a conocer formalmente a más tardar el 2024. Sin embargo, un expediente preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) muestra una serie de entrevistas realizadas a varios funcionarios de la aeronáutica nacional.

Uno de los entrevistados fue el director de Normas de Vuelo, dependencia del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Pedro Alberto Piña, quien se enfrentó a las preguntas sobre su rol en la certificación y proceso de supervisión a la aerolínea realizadas por un grupo de ocho personas, liderado por Katherine Wilson, quien se identifica en el expediente como investigadora de desempeño humano del NTSB.

La entrevista a Piña se realizó el 6 de diciembre de 2022, a casi seis meses del accidente que provocó que la aeronave, un Boeing MD-82, fuera evacuada y sus ocupantes auxiliados por el cuerpo de bomberos de Miami-Dade. Cuatro de los 130 pasajeros a bordo resultaron con heridas leves.

La primera pregunta que se le hizo al funcionario fue sobre el tiempo que llevaba en el puesto, a lo cual respondió que fue nombrado el 30 de mayo de 2021 tras una experiencia de 10 años como inspector del IDAC.

En la página del Ministerio de la Administración Pública se indica que la fecha de ingreso de Piña fue unos días antes, el 13 de mayo de 2021. Al responder, el funcionario no estaba seguro del dato.

Tras unos momentos, Wilson cuestiona al funcionario dominicano sobre sus deberes y responsabilidades como director de la dependencia del IDAC, a lo cual y, pese a ser informado sobre la posibilidad de auxiliarse de un intérprete que se encontraba presente, la transcripción revela que Piña no pudo explicar en inglés sus funciones.

"Tengo una responsabilidad (imperceptible). Es lo mismo que, que tienes en los Estados, porque tengo que verificar todo el entrenamiento, todos los que cumplen, y garantizan ellos", es la respuesta de Piña que se puede leer en el expediente.

Las funciones de Alberto Piña en la Dirección de Normas de Vuelo · Definición/ revisión/ actualización, aprobación y difusión de los reglamentos dominicanos y la documentación que afectan la normalización de la actividad de la aeronáutica civil en República Dominicana, de acuerdo a lo establecido en las leyes nacionales y los convenios y anexos de los organismos internacionales· Implementación de los sistemas SMS y de seguridad del Estado en materia de aviación civil· Aprobar y dar seguimiento al programa de auditoría, inspecciones y otras acciones para asegurar la seguridad en las operaciones de los operadores y el personal aeronáutico en el territorio nacional· Aprobar las certificaciones otorgadas por el IDAC al personal aeronáutico, organizaciones y aeronaves· Dirigir el proceso de actualización de los procesos de la dirección· Coordinar los procesos de revisión por la dirección en el área y de rendición de cuentas· Representar al IDAC en las actividades de los organismos internacionales en materia de normalización de aviación civil.· Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme la naturaleza del cargo.· Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato.

La próxima pregunta que se le hace al encargado de la Dirección de Normas de Vuelo es sobre la frecuencia de su interacción con los puntos de interés, a lo que el funcionario le explica a su interlocutora que dicho contacto "normalmente es de dos a tres veces al mes", lo que depende de cómo vaya a la empresa, aclaró más tarde el intérprete tras las palabras de Piña, quien agregó que para dichas reuniones se auxilia de dos colaboradores.

Certificación para nuevas aerolíneas

La investigadora de desempeño humano del NTSB, que investiga los detalles y situaciones que llevaron al accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami, pidió a Piña explicar el proceso para que una aerolínea logre una certificación para operar en el país.

En este momento, Piña solicitó la ayuda de alguien no especificado en el expediente para responder dicha pregunta con el argumento de no "querer cometer un error", sin embargo, tuvo que continuar.

"Prefiero al tipo, él es... era el jefe de (sin traducir al español). Pero tengo, tenemos, no tengo, porque no tengo, quiero cometer un error, ya sabes, pero tenemos cinco fases: Introducción, Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4, y tienen, el quinto es el último. Luego ejecutamos el informe, todos los y toda la documentación. La Fase 1 es la (español sin traducir). No sé decirlo en inglés. Es el primer contacto", recoge el expediente como la respuesta ofrecida por el funcionario público.

De acuerdo con la explicación de Piña ante el grupo de investigadores, el proceso continúa de manera formal y en la fase 3 se evalúa toda la documentación y el manual y culmina con un vuelo de demostración en la fase 4: "Lo mismo que tienen en los Estados Unidos, nosotros tenemos lo mismo", subrayó antes de señalar que el paso 5 es la certificación y las especificaciones de operación.

Piña indicó a través del intérprete que "él no estaba en el cargo" al momento de Red Air solicitar su certificación para operar en el país, pero ante una nueva pregunta, el funcionario dijo que asumió el puesto de director cuando la aerolínea, con sede central en el Aeropuerto Internacional de La Romana y fundada en 2020, se encontraba en la fase 2 del proceso de certificación.

Al ser cuestionado sobre si sabía de alguna dificultad de la compañía en el proceso de certificación, Piña indicó que se presentaron cosas "normales" que no representaban "un gran problema" durante la penúltima etapa del proceso, que constituye un vuelo de demostración, según explicó al grupo de investigadores.

Ante la pregunta de si mantenía contacto con Red Air, Piña indicó que "sí, pero no demasiado. Sólo cuando suspenden la operación".

El director de Normas de Vuelo aseguró ante el grupo que mantenía contactos con la oficina de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), en Miami y con un asesor internacional que antes fungía como inspector de la agencia estadounidense, a quienes no pudo identificar cuando los investigadores solicitaron sus nombres.

Relaciones entre el IDAC y Red Air

Al ser cuestionado sobre cómo son las relaciones entre el Instituto Dominicano de Aviación Civil y la aerolínea Red Air, Piña aseguró que eran "normales".

"Tenemos un programa para la vigilancia en todas las aerolíneas dominicanas y las aerolíneas que vienen de los Estados Unidos o de Europa", agregó el funcionario dominicano al ser interpelado por más información sobre el tipo de relación entre las dos entidades.

Piña fue cuestionado si había cartas de ejecución o de investigación por parte del IDAC contra la aerolínea, a lo que el funcionario respondió: "No, creo que no. Creo, no estoy seguro", al tiempo que indicó que otra persona podía dar mejor la información.

Asimismo, se le preguntó cómo se daba cuenta la institución de que había un problema con una aerolínea, la respuesta otorgada por el intérprete sobre lo dicho por Piña es que es la compañía que debe informar sobre la anomalía.

"Se supone que Boeing debe informar cualquier discrepancia que encontraron durante la supervisión", fueron las palabras del intérprete y recogidas en la transcripción de la entrevista.

Supervisar seis aerolíneas

De acuerdo con lo dicho por Pedro Alberto Piña durante la entrevista, el IDAC cuenta con 20 inspectores principales de aeronavegabilidad o PMI y otros 20 supervisores de operaciones para las aerolíneas con permiso para operar en la República Dominicana, dentro de las que menciona a Helidosa, Air Century, Sky High, AraJet y finalmente incluye a Red Air tras la insistencia de los investigadores para que confirmara que esta última también era dominicana.

Al ser cuestionado sobre si los supervisores se han quejado de que le cuesta manejar algo en su trabajo, el funcionario solo explicó que tienen "un plan de vigilancia anual" para cada inspector y que se adapta a cada aerolínea.

Certificado renovado

Al confirmar que el certificado de Red Air fue renovado tras el incidente, los investigadores le cuestionaron a Piña si la aerolínea está haciendo algo diferente en la supervisión, a lo que el funcionario indicó que "sí, están progresando lo suficiente. Ellos están progresando", al tiempo que aseguró que tratan de "permanecer sobre el hombro y mirando de cerca a ellos".

Sin embargo, el funcionario aclaró que no se trataba de un "certificado de vuelta", sino que tras el accidente en Miami se suspendió la operación de la aerolínea hasta que la entidad tuviera más información sobre el suceso.

"Los inspeccionan, antes de que sigan operando, inspeccionan y comprueban que tienen la capacidad de continuar las operaciones", dijo el interrogado a través del intérprete.

De acuerdo con el Cuadro de operadores aéreos nacionales (CAE) colgado en la página de la Junta de Aviación Civil (JAC) y actualizado al 11 de mayo de 2023, Red Air renovó como operador el 17 de diciembre de 2022, la cual estará vigente hasta el 17 de diciembre de 2025. La aerolínea actualmente trabaja con dos de los tres aviones que componían su flotilla antes del accidente.

Piña fue cuestionado varias veces sobre lo que tuvo que hacer Red Air para volver a operar después del accidente, a lo que finalmente respondió que la aerolínea tenía que enviar un "ítem correctivo" sobre la "discrepancia" hallada por la compañía o por los inspectores y cumplir con un procedimiento que dura unos 10 días con el que buscan que el hecho "no suceda de nuevo".

La serie de entrevistas, dentro de la cual se encuentra la realizada a Piña, ofrecieron detalles sobre el funcionamiento y mantenimiento de la aeronave de Red Air, los permisos y los pormenores del accidente ocurrido en el aeropuerto de Miami.

El informe preliminar sobre el accidente fue publicado el 31 de julio pasado. Mientras que el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) y representante acreditado de la República Dominicana en esa investigación, el general Enmanuel Souffront Tamayo, dijo que el informe final se publicará en diciembre de 2023 o enero de 2024.