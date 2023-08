Trump confirma que no participará en el debate de las primarias del Partido Republicano de EEUU

El expresidente de EEUU Donald Trump confirmó este domingo que no participará en el primer debate de las primarias del Partido Republicano estadounidense a las elecciones presidenciales de 2024, después de que una reciente encuesta le ubicase como favorito absoluto a la nominación final.

"El público sabe quién soy y qué Presidencia exitosa tuve, con independencia energética, fronteras y militares fuertes, los mayores recortes de impuestos y regulaciones, sin inflación, la economía más fuerte de la historia, y mucho más. POR LO TANTO, ¡NO PARTICIPARÉ EN LOS DEBATES!", indicó a través de su perfil en su propia red social, Truth Social.

Trump, según la última encuesta de YouGov para la cadena CBS, tendría una distancia abismal respecto al siguiente candidato, el gobernador de Florida Ron Desantis, al que saca ya casi 50 puntos porcentuales de distancia, al aparecer con un 62 por ciento de intención de voto entre los votantes republicanos frente a un 16 por ciento.

El resto de competidores, desde el ex vicepresidente Mike Pence al ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie no llegan a los dos dígitos a menos de un año de la culminación del proceso de votación, el 11 de junio de 2024.

El exmandatario ha hecho referencia a estas cifras remarcando que DeSantis, a quien saca 46 puntos de diferencia, "se está estrellando como un pájaro enfermo", mientras que él lidera el sondeo "con cifras 'legendarias'".

Por otro lado, nueve de cada diez votantes republicanos han exigido al resto de candidatos que presenten sus propios programas en lugar de atacar a Trump por los numerosos casos abiertos que el expresidente tiene en su contra, entre otros por intentar manipular el resultado de las elecciones presidenciales en 2020 que zanjaron su derrota contra Joe Biden.