Debbie Mucarsel-Powell anuncia su candidatura al Senado de Estados Unidos

La excongresista demócrata de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell anunció este martes que competirá en las elecciones de 2024 por el puesto en el Senado de Estados Unidos que actualmente ocupa el exgobernador de Florida Rick Scott (2011-2019).

"Soy una inmigrante, una latina y una madre. No tengo miedo de competir con cualquiera que no ponga a Florida en primer lugar. Este mensaje es para ti, Rick Scott. Por eso me presento al Senado", anunció en un mensaje en la red X.

En su primer video de campaña, Mucarsel-Powell, de 52 años, defendió el Medicare -el seguro médico para personas de edad- y el control de armas, y se comprometió a luchar para que todas las personas en EE.UU., "sin importar de donde vengan", puedan cumplir su "sueño" y ejercer sus derechos.

También hizo un juego de palabras con las iniciales de su nombre "DMP", de las que dijo que significan "Don't Mess with my People", lo que en español equivale a "No perjudiques a mi gente", y arremetió contra Scott, al que acusó de haberse enriquecido y tratado de conculcar los derechos del pueblo como gobernador y luego senador.

En 2018 Mucarsel-Powell, que llegó a EE.UU, con 14 años, se convirtió en la primera persona nacida en Suramérica en llegar al Congreso de EE.UU., algo que también recalca en su video colgado en X (antes Twitter), al igual que su trabajo en una cadena de venta de "donuts" por el salario mínimo.

Después de perder en 2020 su escaño en el Cámara de Representantes, que pasó a manos del republicano Carlos Giménez, exalcalde de Miami-Dade, por una diferencia de votos del 3 %, Mucarsel-Powll ha ejercido como asesora y portavoz en Florida de la organización por el control de armas que lidera la excongresista demócrata Gabby Giffords, quien sufrió un grave daño cerebral a causa de un tiroteo en Arizona en 2011.

En el video menciona que su padre, Guido Mucarsel Yunes, un empresario de origen brasileño, murió en Guayaquil (Ecuador) a causa de la violencia armada.

La excongresista ha denunciado públicamente las políticas ultraconservadoras del actual gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en temas como el aborto, la identidad de género y el porte de armas.