Apoyo de congresistas estadounidenses a Ucrania en su defensa contra Rusia

Elizabeth Warren (d) y Richard Blumenthal (c), mientras saludan al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev (Ucrania). ( EFE )

Una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses trasladó este miércoles en persona al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el apoyo de su país en su defensa de Rusia.

En el encuentro en Kiev participaron los legisladores demócratas Richard Blumenthal y Elizabeth Warren y el republicano Lindsey Graham, que también se reunieron con el ministro de Defensa ucraniano, Oleksankdr Kubrakov, y con el gobernador del Banco Nacional, Andriy Pyshnyy.

"La lucha de Ucrania por la democracia y la libertad, en contra de la invasión injustificada de Rusia, es nuestra lucha", señaló en un comunicado Blumenthal, que ha ido ya cuatro veces a ese país.

El legislador destacó que Kiev necesita "inmediatamente" cazas F-16 con pilotos bien formados, así como artillería de gran alcance, como los misiles ATACMS, para capitalizar las ganancias de su contraofensiva.

Los congresistas visitaron Ucrania un día antes de la celebración del Día de la Independencia ucraniano y subrayaron que los avances que está haciendo el país en el campo de batalla son "sólidos" y con "posibilidades reales" de un avance "significativo".

"Este es un momento crucial. Debemos aprobar rápidamente un paquete de seguridad nacional adicional. Debemos cumplir totalmente nuestras sanciones al régimen ante la evidencia de violaciones por parte de compañías estadounidenses y de otras", recalcó Blumenthal en su nota.

El senador abogó además por nombrar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo y al Grupo Wagner como Organización Terrorista Extranjera, y también por incrementar la capacidad industrial propia y de los aliados en cuestión de municiones y otros materiales.

Materializar esas palabras con "acciones firmes y decisivas", subrayó, "mantendrá a Ucrania en el camino de la victoria".

Blumenthal consideró que Ucrania ha utilizado "con efectividad" las armas recibidas y se congratuló de que el poder bélico del Ejército ruso se haya reducido "a la mitad".

"Los ucranianos entienden que las guerras no se acaban dándole territorio al agresor. Si no se frena a Putin, seguirá adelante. Lo ha dejado claro en repetidas ocasiones. Y si Putin gana, seguirá tomando territorio, lo que aumenta las posibilidades de que haya una guerra entre Rusia y la OTAN que involucraría directamente a los estadounidenses. No queremos eso", concluyó el legislador.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este miércoles que la situación en el frente se mantiene "estable", mientras que Zelenski reconoció que la contraofensiva ucraniana avanza con gran dificultad "porque el minado es muy denso".