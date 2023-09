A dos meses de llegar a NY, venezolano cuenta con seis arrestos por 14 delitos

En medio de la crisis migratoria que enfrenta Nueva York, un migrante que llegó a la ciudad hace unos dos meses desde Venezuela atacó al azar a cincos personas, entre ellas dos policías, y ha sido arrestado seis veces por 14 cargos diferentes, según informaron las autoridades.

Daniel Hernández Martínez, de 29 años, arribó a la Gran Manzana el 27 de junio y presuntamente cometió su primer delito al día siguiente, publica The New York Post.

"Ha estado causando estragos", dijo un veterano de la policía de Nueva York al referirse al migrante.

"Este no es un incidente aislado. Estos inmigrantes son arrestados con bastante frecuencia aquí y realmente no sabemos quiénes son. Realmente no tienen identificación. No están siendo investigados adecuadamente, pero algunos de ellos están cometiendo algunos de los crímenes más violentos aquí", dijo el oficial con más de veinte años de experiencia en el trabajo.

Los delitos que habría cometido Hernández Martínez

De acuerdo con el medio neoyorquino, entre los delitos que se le atribuyen al venezolano comenzaron en un Costco en 976 Third Ave. en Brooklyn, allí Hernández presuntamente robó un frasco de Nutella, pantuflas, tenis, sombreros, hojas de afeitar Gillette y gel de baño Dove, según los policías.

En esa ocasión el venezolano fue acusado de hurto menor y puesto en libertad bajo palabra.

El 6 de julio presuntamente ingresó a un Duane Reade en Columbus Circle en Manhattan, esta vez Hernández Martínez intentaba robar un "juego de herramientas".

Las actividades delincuenciales de las que se le acusa al migrante continuó al día siguiente, en el que según la policía, pasó de hurto a asalto, cuando un guardia de seguridad en otro Duane Reade trató de impedirle que robara una bolsa de patatas fritas y pasta de diente.

Los documentos judiciales señalan que el venezolano "sacó un cuchillo grande y avanzó hacia un oficial encubierto", mientras gritaba de manera inteligible.

Hernández Martínez fue acusado de amenaza en esa ocasión, pero una vez más salió en libertad bajo su propia responsabilidad porque el cargo no era elegible para pagar la fianza, informó The Post.

Golpear con una llanta a un periodista y hasta arrastrar a una mujer

No solo de delitos simples se le acusa a Hernández Martínez. Tres semanas después de esos incidentes, el venezolano atacó con una llanta de bicicleta a un hombre de 52 años que pasaba frente al Row Hotel, lugar que sirve de refugio para migrantes en Times Square, indicaron las autoridades.

La víctima, un periodista independiente identificado como Jeffrey Bradac, dijo que se encontraba en el lugar para documentar la afluencia de inmigrantes y que momentos antes había entrevistado a Hernández Martínez, por lo que estaba desconcertado sobre la razón del ataque.

"Me golpeó con la llanta de la bicicleta y llamé a la policía", dijo Bradac. "Luego saltó al contenedor de basura y un policía muy en forma corrió tras él, pero el tipo se escapó".

Una semana después, el venezolano fue arrestado porque Bradac, que había interpuesto una demanda penal, lo vio frente al hotel y notificó a la patrulla policial que estaba estacionada allí.

El 21 de agosto Hernández Martínez atacó violentamente a una mujer en el Midtown. Él "agarró a una extraña por el cabello, la arrastró por el suelo y la pateó", además, destrozó su teléfono, según la policía.

Por este caso, fue acusado de amenaza, agresión, conducta criminal y posesión de armas. Fue puesto en libertad supervisada, según muestran los registros judiciales.

Tres días después, fue detenido una vez más, en esta ocasión por amenazar con un arma y acoso luego de enfrentar a un extraño con una cadena en las manos frente al 701 de la Octava avenida, dijo la policía. Fue nuevamente puesto en libertad sin derecho a fianza.

El 28 de agosto la policía lo acusó de hurto criminal, conducta criminal y posesión de propiedad robada por usar, por utilizar un tubo de metal para romper candados y sustraer bicicletas en el Times Square.

El hombre de 29 años solicitó atención médica y mientras se encontraba en el Hospital Beth Israel agredió a un oficial de policía que intentaba cambiarle las esposas. Lo pateó dos veces en la espalda y le pisoteó un pie. Fue acusado de agredir a un policía, según muestran los registros.

Daniel Hernández Martínez "ha sido arrestado cinco veces en menos de dos meses por cargos y daños casi todas las veces", escribió un fiscal en una solicitud de libertad bajo fianza contra el migrante. El fiscal también señaló que Hernández tiene un sexto arresto en Brooklyn por hurto menor, caso que está abierto y sobre el cual pesan tres órdenes de arresto porque no se ha presentado a la corte.

Los fiscales solicitaron una fianza de 10,000 dólares para el caso de agresión policial, pero el juez la fijó en 5,000 y envió a Hernández Martínez a la prisión en Rikers Island.