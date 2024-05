Son dominicanos los tres niños asesinados en un parque de Georgia, EE.UU.

Las autoridades del condado de Gwinnett, en el estado de Georgia (EE. UU.), identificaron a los tres hermanos dominicanos, dos niñas y un niño, que fueron encontrados muertos la madrugada del miércoles por herida de bala dentro de un automóvil, en el que se encontró también el cadáver de un adulto.

Las víctimas fueron identificadas como Arianny Rodríguez, de 13 años; Carlos Rodríguez, de 9, y Chadal Rodríguez, de 11 años, de Atlanta, cuyos cuerpos fueron hallados cuando un agente que realizaba una patrulla de rutina en la madrugada del miércoles en el parque Lucky Shoal se acercó a un auto estacionado en uno de los senderos del paseo.



Al comprobar que los ocupantes del coche no respondían a sus llamadas, el agente investigó el suceso y descubrió los cadáveres en el interior: el de un hombre en el asiento del conductor y de tres niños, informó la Policía.

La madre de los menores se encontraba en un hospital local con otro niño al que los médicos atendían por una herida.



Las fuerzas del orden creen que se trata de un "posible caso de asesinato-suicidio" cometido posiblemente por el marido, aunque este "no es el padre de las tres víctimas" y ya no mantenía relaciones con la mujer.



"El sospechoso se reunió con la madre y, poco después, la madre accedió a dejar que los tres niños hallados muertos" fueran con el supuesto asesino a comer algo mientras ella permanecía en el hospital con el otro niño.



El nombre del sospechoso todavía no ha sido divulgado, pero se dará a conocer, dijo la Policía, una vez que sean notificados sus familiares más cercanos.