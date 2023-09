Los avisos de desalojo se disparan en Los Ángeles para inquilinos de todo nivel económico

Más de 40,000 avisos de desalojo, muchos de ellas para apartamentos de lujo, han sido enviados a inquilinos en la ciudad de Los Ángeles desde finales de enero, publicó este jueves el diario Los Ángeles Times.

Las notificaciones fueron emitidas para edificios en toda la ciudad por adeudos de hasta 561,700 dólares. Los 10 edificios con más avisos (más de 150 cada uno) eran unidades de apartamentos en lugares como el centro de Los Ángeles, Hollywood y Woodland Hills.

Detalles de las notificaciones fueron recopilados por la ciudad por primera vez este año y publicados por la Contraloría local.

Los inquilinos en comunidades de bajos ingresos y blanco de gentrificación no son los más amenazados con el desalojo, pese a que existe esa percepción pública, dijo al rotativo Kyle Nelson, analista del grupo de defensoría Strategic Actions for a Just Economy.

Subrayó que las firmas de administración inmobiliaria tienden a automatizar sus procesos a viviendas con rentas más elevadas.

"Hay apartamentos de renta extremadamente alta con caseros extremadamente inflexibles", añadió.

Los 40,000 avisos fueron enviados a residentes de unos 8,400 edificios. Aproximadamente 94 % de ellos daban a los inquilinos tres días, sin incluir fines de semana o feriados, para pagar rentas pendientes o resolver otros asuntos, de acuerdo con el análisis de la Contraloría.

Algunos caseros emiten automáticamente las notificaciones cuando se atrasa el pago de la renta.

"El pago vence el primero de mes y se considera atrasado el cuarto día, y se envían avisos de 'pague o váyase' después del cuarto día como recordatorio de que la renta está pendiente", dijo al diario Thomas Meredith, administrador del conjunto 1600 Vine en Hollywood.

Sin embargo, los avisos son por ley algo más que recordatorios. Son demandas legales que preceden a un juicio de desalojo que podría expulsar a los inquilinos de sus viviendas.

Ya que los avisos no se registraban previamente en Los Ángeles, no se sabe con certeza cómo se comparan las cifras con el pasado. Pero las demandas iniciadas muestran que los juicios de desalojo están repuntando a medida que las protecciones a los inquilinos instauradas por la pandemia de COVID-19 pierden vigencia.

Con todo, los caseros que envían las notificaciones no siempre inician un juicio, y no se sabe cuántos avisos han derivado en una acción judicial.