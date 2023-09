Expertos tratan de rescatar a un espeleólogo estadounidense atrapado en una cueva en Turquía

Expertos turcos y extranjeros en rescate en cuevas trabajaban el jueves para salvar a un espeleólogo estadounidense de 40 años que enfermó y está atrapado a más de 1,000 metros (3,280 pies) de profundidad en una cueva en el sur de Turquía.

Mark Dickey se sintió indispuesto durante una expedición internacional a la cueva de Morca, en los Montes Tauro, una cadena montañosa en el sur de Turquía, de acuerdo con la Asociación Europea de Rescate en Cuevas. Padece una hemorragia gastrointestinal y no ha podido salir por su propio pie, explicó la asociación en su web.

En un emotivo video grabado dentro de la cueva, Dickey agradece a las autoridades por salvarle la vida.

"¡Hola! Mark Dickey aquí, desde unos mil metros de profundidad", dice Dickey en el video que las autoridades turcas compartieron con Associated Press. "El mundo de espeleólogos es un grupo muy unido y es impresionante ver cómo la gente ha respondido en la superficie. Todavía estamos esperando a que lleguen las comunicaciones aquí abajo. Así que ahora mismo son uno o dos días para que la información pase de ida y vuelta. No sé exactamente qué pasó, pero sí sé que la rápida respuesta del gobierno turco para hacerme llegar los suministros médicos que necesito, en mi opinión, me salvó la vida. Estuve muy cerca del precipicio".

La Asociación Europea describió a Dickey como "un espeleólogo altamente cualificado que también es rescatista" y ha participado en numerosas expediciones internacionales. Además, es secretario del comité médico de la asociación.

La agencia turca de manejo de desastres, AFAD, y el equipo de rescate UMKE trabajan con espeleólogos turcos y extranjeros en un plan para sacar a Dickey del sistema de cuevas, agregó la asociación.

Marton Kovacs, del Servicio de Rescate en Cuevas húngaro, indicó que se está preparando el lugar para su extracción segura. Se están ensanchando los pasadizos estrechos para que quepa la camilla que los rescatistas tienen previsto utilizar para izarlo hasta la superficie, explicó, añadiendo que se evalúa también el peligro que supone la caída de rocas.

Los equipos de rescate, llegados desde Hungría, Bulgaria, Italia, Croacia y Polonia, esperan que la extracción pueda comenzar el sábado o el domingo. Según Kovacs, la operación para sacar a Dickey puede durar varios días y se están habilitando varios puntos para que el equipo pueda descansar.

La cueva se ha dividido en varias secciones y cada uno de los equipos es responsable de una de ellas.

Los voluntarios de la agencia húngara fueron los primeros en llegar al lugar donde estaba Dickey y le administraron transfusiones de sangre de emergencia para estabilizarlo.