Muere a los 79 años el científico Ian Wilmut, "padre" de la oveja Dolly

Roslin Institute de Edimburgo informó este lunes el fallecimiento del científico británico Ian Wilmut, conocido por ser el padre del primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, la oveja "Dolly".

El científico y su equipo crearon la técnica pionera que hizo posible el nacimiento de la famosa oveja, el 5 de julio de 1996, y revolucionó el campo de la clonación genética.

El director de la institución académica escocesa en la que se llevó a cabo el avance, Bruce Whitelaw afirmó que el trabajo de Wilmut "tuvo un alcance global", recalcando además que su legado continúa inspirando numerosos descubrimientos en "la investigación de la biología humana y animal".

Desde la creación de Dolly, la reproducción genética sirvió para salvar muchas especies en peligro de extinción. Entre los casos más recientes se encuentran el lobo salvaje ártico y la cebra; un logro de científicos argentinos.

La oveja clonada nació en el Instituto Roslin de Escocia el 5 julio de 1996, pero fue presentada al público en febrero de 1997 por Ian Wilmut. El secreto se guardó hasta conseguir la patente de la técnica utilizada.

La clonación se había practicado con ranas, vacas y ovejas, pero siempre a partir de células embrionarias, y no de un adulto. Después de 277 intentos fallidos, Wilmut logró que naciera Dolly.

Aunque Dolly nació con anomalías cromosómicas, su apariencia exterior es absolutamente normal, semejante a la de cualquier otra oveja.

En enero de 2003 le diagnosticaron una artritis muy prematura para su edad. "Es poco común, pero no imposible, que una oveja no clonada de cinco años y medio de edad —la edad de Dolly— adquiera artritis. No hay forma de saber si esto se debe a la clonación o si es una coincidencia. Nunca lo sabremos", dijo en ese entonces Wilmut.

A la verdadera edad de Dolly, había que sumársele la de la oveja de seis años a la cual le fue extirpada la célula que permitió que se engendrara Dolly, razón por la que por primera vez en mayo de 1999 fue anunciado el envejecimiento acelerado de la famosa oveja, demostrando que en ese entonces, la edad de Dolly no era de tres años, sino de nueve.

Las investigaciones de Ian Wilmut, demostraron que los animales clonados hasta ese momento sufrían malformaciones genéticas y físicas, y frecuentemente envejecían precozmente. El Instituto Roslin había alertado meses antes de la muerte de la oveja sobre los peligros de la clonación de seres humanos, un día después del anuncio del nacimiento de un bebé por parte de la secta de raelianos en Estados Unidos.

La oveja Dolly nació como resultado de un experimento realizado en el Instituto Roslin, uno de los centros más afamados en manipulación de embriones que funciona en Edimburgo, capital de Escocia.

Creación

Básicamente lo que hicieron los científicos fue lo siguiente: en lugar de utilizar espermatozoides para obtener esta oveja tomaron una célula de la glándula mamaria de una oveja adulta y le quitaron el núcleo. Allí está contenido el ADN que guarda toda la información genética necesaria para la vida. Luego tomaron un óvulo no fecundado de la oveja y también le extrajeron su núcleo. Pero aquí lo importante fue conservar el citoplasma de la célula porque allí se encuentra la maquinaria bioquímica necesaria para fabricar las células.

Finalmente, unieron el núcleo de la célula mamaria con el citoplasma del óvulo y le aplicaron una suave corriente eléctrica para estimular la unión. Como resultado, la nueva célula dio origen a un embrión que fue implantado en el útero de la oveja. Varios meses después, dio a luz a un animal idéntico a sí misma.