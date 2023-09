El desgarrador mensajes de los padres de la niña de 14 años que se suicidó en EE.UU.

Los padres de una adolescente que se suicidó frente a un ayudante de la oficina del sheriff del condado de Cloud, Kansas, acusaron al distrito escolar al que acudía la niña de no hacer lo suficiente para evitar que ella fuera intimidada.

Los padres de Jaylee Chillson le dijeron al DailyMail.com que la joven de 14 años "llegó a casa con 'moretones en los brazos', le frotaron el cabello con una sustancia inflamable y se mudó de Clay County Center High School a Wakefield en un intento por detener el acoso".

Jaylee se quitó la vida el sábado por la noche mientras un oficial intentaba persuadirla de regresar con su familia después de que ella huyera y asistiera a una fiesta a la que no tenía permitido asistir.

Según su padre, Jeb Chillson, y su madre, Stacie, Jaylee había sido víctima de un acoso persistente que incluyó asalto sexual, amenazas de muerte y violencia física, lo que continuó a pesar de que fue transferida a otra escuela.

"El mundo perdió una de sus luces más brillantes. Esta chica tenía el corazón más grande que conozco y lo tiene desde que era una niña pequeña. No pasaba un día en el que ella no pudiera hacerte reír hasta que te quedas sin aliento. Ella es asombrosa. Perfecta. Todo lo que podrías pedir en una hija", escribió Stacie en Facebook tras la muerte de la adolescente.

La mujer aseguró que los corazones de la familia "están destrozados" debido a esta tragedia. Jaylee había estado recibiendo terapia los dos últimos años debido al acoso del que era víctima, según dijeron sus padres.

Sobre este particular, su madre dijo esta "enojada" por todos los "que lastimaron a mi bebé", además aseguró estar furiosa con aquellos que ella sabe que la lastimaron y tras su muerte hablan "como si no contribuyeron a aplastarla".

Stacie también dijo que los adultos de la escuela a donde acudía su hija "le fallaron repetidamente".

"Nadie fuera de nuestra familia y su trepista sabe cómo ha sido el último año de su vida. Por favor, deja de hacer suposiciones, no la juzgues. Y por favor, si sabes que TÚ fuiste parte del problema, si sabías que TU hijo era parte del problema, no uses el nombre de mi hija ahora que ya no está", fue la petición final de Stacie.

La familia ha destacado la importancia de abordar el acoso en las escuelas y brindar apoyo a las víctimas, por lo que han pedido que la historia Jaylee Chillson sea compartida para evitar que ocurra estos tipos de eventos.

Familiares de la chica, que quería convertirse en una mecánica diésel, creó una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudar a pagar los costos de su funeral y darle "una despedida digna".