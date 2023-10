¿Quién es Matt Gaetz, el congresita detrás de la histórica destitución de Kevin McCarthy?

El congresista Matt Gaetz pasó a la historia junto a Kevin McCarthy, después de que la moción que presentó para destituir a su compañero de partido como el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de EE.UU. fuera aprobada con 216 votos a favor, siendo la primera vez que el pleno de la Cámara consuma una remoción de este tipo en 234 años.

"Tengo suficientes republicanos para que estas alturas de la próxima semana suceda una de dos cosas: Kevin McCarthy ya no sea el presidente de la Cámara de Representantes, o sea el presidente de la Cámara de Representantes al servicio de los demócratas", expresó Gaetz al presentar la resolución de apenas una página el lunes.

El martes, el representante republicano por Florida e integrante del Freedom Caucus -el ala más dura del partido conservador y aliados a Donald Trump-, se impuso a McCarthy, atrayendo atención mediática.

Gaetz había amenazado durante meses con utilizar la herramienta procesal — llamada moción para destituir — para despojar a McCarthy (representante de California) del cargo. Dichas amenazas escalaron durante el fin de semana, después de que McCarthy se apoyó en los demócratas para conseguir los votos necesarios para mantener financiado al gobierno federal y evitar el cierre del gobierno.

Tras presentar la resolución, Gaetz, de 41 años, ha sido acusado por sus compañeros de partido de intentar ser el centro de atención a toda costa y buscar notoriedad para futuras aspiraciones, sin embargo, con este movimiento el político parece haberse convertido ser un "agente de poder" dentro del Congreso.

Los republicanos se enfrentan a un vacío de poder y a profundas divisiones, ya que muchos de ellos están furiosos con Gaetz por llevar a cabo la destitución de McCarthy, que estuvo apoyada por ocho de sus colegas y cada uno de los demócratas de la cámara baja.

...Pero, ¿Quién es Matt Gaetz?

Matthew Louis Gaetz II, nombre completo del congresista, es un abogado de Florida, hijo del senador estatal republicano Don Gaetz y nieto del también político de Dakota del Norte Jerry Gaetz.

Gaetz se impuso en 2010 a sus oponentes republicanos para ser el reemplazo del representante estatal Ray Sansom, quien había renunciado por un caso de corrupción.

Durante su tiempo como representante estatal, Gaetz apoyó los más prominentes y también polémicos proyectos de ley republicanos, como la ley de stand your ground o las ejecuciones expeditas de presos en el corredor de la muerte de Florida.

A partir del 2016, Gaetz se convirtió en un fiel aliado de Trump, que en ese año ganó la presidencia al tiempo que él mismo formaba parte del Congreso de EE.UU.

Actualmente, el republicano se encuentra en su cuarto mandato y forma parte de los comités de Servicios Armados y Judicial de la Cámara Baja.

Tras su primer periodo en el Congreso, se unió al conservador Freedom Caucus y en 2018 integró la lista de los 18 republicanos que enviaron una carta al Comité noruego de los Nobel proponiendo a Donald Trump para el Nobel de la Paz.

Matt Gaetz es reconocido como republicano 'MAGA' (siglas del eslogan de Trump Make America Great Again 'Haz América grande otra vez'); polémico y ruidoso.

Formó parte de los republicanos que respaldaron a Trump en las teorías de la conspiración sobre el supuesto fraude electoral de 2020.

Una investigación contra Gaetz

A finales de la presidencia de Donald Trump, el Departamento de Justicia abrió una investigación contra Matt Gaetz para determinar la veracidad de una supuesta relación sexual entre el congresista y una adolescente de 17 años, incluso se consideró que Gaetz pagó para viajar con la joven entre estados, lo cual viola las leyes federales de tráfico sexual.

Gaetz mantuvo su inocencia en todo momento y aseguraba que la acusación se tratab de una extorsión y un intento de difamarlo.

Durante el caso, tuvo el apoyo del abogado Marc Fernich, encargado de la apelación del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán y representante de su esposa, Emma Coronel.

En febrero de este año, el Departamento de Justicia anunció que no presentaría cargos contra él.

Gaetz y las críticas dentro de su propio partido

Las críticas contra el congresista han surgido dentro de su propio partido, con algunos miembros llamándolo "fraude" o insinuando que Gaetz quiere ser una "estrella" en las televisiones conservadoras o que trabaja para llegar al Senado de los EE.UU., según recoge Univision.

"Si quisiera irme a una comunidad de jubilados me iría a The Villages no al Senado de Estados Unidos", llegó a responder sobre la última acusación, aludiendo a la localidad del centro de Florida famosa por acoger a retirados de todo el país.

"Siempre pondré los intereses de Estados Unidos y mis constituyentes por encima de mis sentimientos personales. Y claramente Matt Gaetz no puede hacerlo", expresó el representante Derrick van Orden, poco después de la votación.

Actualmente, Gaetz representa al primer distrito de Florida, un bastión conservador donde un candidato presidencial demócrata no ha ganado desde John F. Kennedy en 1960 y en 1992 fue la última vez que hubo un representante demócrata.