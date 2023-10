Biden promete que EE.UU. dará a Israel todo lo que necesite para defenderse

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque que perpetró el sábado Hamás y que ha provocado una escalada de violencia con centenares de víctimas mortales en ambos lados.

"Debemos ser absolutamente claros: estamos junto a Israel", dijo el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca.

Biden dijo que está dispuesto a desplegar fuerzas militares adicionales a Medio Oriente tras el sangriento ataque de Hamás contra Israel.

"Estados Unidos también ha mejorado nuestra posición de fuerza militar en la región para fortalecer nuestra disuasión", dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca, en referencia al envío de un grupo de portaaviones al Mediterráneo oriental.

"Estamos listos para desplegar recursos adicionales cuando sea necesario".

"Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse, para responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el Estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos", dijo Biden en unas declaraciones especialmente duras.